بث مباشر: شاهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

كأس ملك إسبانيا
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoأتلتيكو مدريد
مصعب صلاح

شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 من هنا

يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب كامب نو.

برشلونة خسر في مباراة الذهاب برباعية نظيفة مما يعقد من مسألة وصوله إلى نهائي كأس الملك، إلا أنّ النادي الكتالوني سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق مباراة إيجابية.

ويبحث برشلونة عن تكرار العودة التاريخية التي فعلها ضد باريس سان جيرمان في 2017 بدوري أبطال أوروبا، إلا أنّ المهمة لن تكون سهلة نظرًا لقدرات أتلتيكو في التحولات وهز شباك النادي الكتالوني.

كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا
كامب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تمتلك منصة MBC شاهد حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر شاشتها.

وتأتي المباراة بتعليق أحمد النفيسة.

القنوات الناقلةالمعلق
MBC شاهدأحمد النفيسة

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
2
جواو كانسيلو
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
11
رافينيا
16
فيرمين لوبيز
22
مارك بيرنال
10
لامين يامال
8
بيدري
7
فيران توريس
1
خوان موسو
14
ماركوس يورينتي
17
دافيد هانكو
3
ماتيو روجيري
18
مارك بوبيل
22
أديمولا لوكمان
5
جوني كاردوسو
6
كوكي
20
جيوليانو سيميوني
19
جوليان ألفاريز
7
أنطوان جريزمان

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

البدلاء

المدرب

  • دييجو سيميوني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

