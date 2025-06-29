بث مباشر: شاهد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد ملعب مرسيدس بنز، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان تصدر مجموعته أمام بوتافوجو وأتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز، بينما حل إنتر ميامي وصيفًا في المجموعة التي ضمت بالميراس وبورتو والأهلي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب باريس سان جيرمان - إنتر ميامي الأحد 29 يونيو 2025

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات DAZN حماد العنزي مرسيدس بنز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025