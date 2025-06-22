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شاهد مباراة الوداد ويوفنتوس عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة مباراة والوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

ويشارك الوداد في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في 2022، بينما يتواجد يوفنتوس في البطولة بسبب تصنيف الاتحاد الأوروبي.

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يوفنتوس افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على العين بخماسية نظيفة ليتصدر المجموعة.

أما الوداد، فلم يحالفه التوفيق أمام مانشستر سيتي وخسر بثنائية نظيفة.

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ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والوداد في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

ويمكن مشاهدة لقاء الوداد ويوفنتوس من خلال تطبيق DAZN مجانًا بتقنية SD بتعليق خالد الغول

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
يوفنتوس- الودادالأحد 22 يونيو 2025
19:00 مصر والسعودية، 17:00 المغرب		DAZNخالد الغوللينكون فاينانشال فيلد

تشكيل الوداد لمباراة يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الوداد، محمد أمين بنهاشم، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 5-4-1
حارس المرمىمهدي بن عبيد
الدفاعفهد موفي - جليرمي فيريرا - عبد المنعم بو طويل - بارت ماييرز - محمد مفيد
الوسطالمهدي مبارك - نور الدين أمرابط - أسامة الزمراوي - ثيمبنكوثي لورتش
الهجومصامويل أوبينج

تشكيل يوفنتوس لمباراة الوداد في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، إيجور تودور، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 3-4-3
حارس المرمىميشيل دي جريجوريو
الدفاعبيير كالولو - نيكولو سافونا - لويد كيلي
الوسطألبيرتو كوستا - ويستون ماكيني - كيفرين تورام - أندريا كامبياسو
الهجومفرانشيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - كينان يلديز
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