بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد الهلال لمواجهة هامة في كأس العالم للأندية 2025 ضد سالزبورج على ملعب أودي فيلد.

الهلال تعادل أمام ريال مدريد في المباراة الأولى بهدف لمثله، أما سالزبورج فيمتلك 3 نقاط بعد الفوز على باتشوكا.

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ونجح ريال مدريد في التغلب على باتشوكا ليعتلي الصدارة ويزيد الإثارة في المجموعة الثامنة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي أكشن مباراة الهلال وسالزبورج.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 مصر والسعودية DAZN حماد العنزي أودي فيلد MBC ACTION فهد العتيبي MBC مصر

تشكيل الهلال لمباراة سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

قرر المدرب سيموني إنزاجي الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1 حارس المرمى ياسين بونو الدفاع ناصر الدوسري - كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي - جواو كانسيلو المحور روبن نيفيز- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الوسط رينان لودي - سالم الدوسري - مالكوم الهجوم ماركوس ليوناردو

تشكيل سالزبورج لمباراة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب سالزبورج، توماس ليتش، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: