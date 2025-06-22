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شاهد مباراة الهلال وسالزبورج عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد الهلال لمواجهة هامة في كأس العالم للأندية 2025 ضد سالزبورج على ملعب أودي فيلد.

الهلال تعادل أمام ريال مدريد في المباراة الأولى بهدف لمثله، أما سالزبورج فيمتلك 3 نقاط بعد الفوز على باتشوكا.

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ونجح ريال مدريد في التغلب على باتشوكا ليعتلي الصدارة ويزيد الإثارة في المجموعة الثامنة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي أكشن مباراة الهلال وسالزبورج.

المباراة التالية

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
سالزبورج - الهلالالإثنين 23 يونيو 2025
01:00 مصر والسعودية		DAZNحماد العنزيأودي فيلد
MBC ACTIONفهد العتيبي
MBC مصر

تشكيل الهلال لمباراة سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

قرر المدرب سيموني إنزاجي الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىياسين بونو
الدفاعناصر الدوسري - كاليدو كوليبالي- حسان تمبكتي - جواو كانسيلو
المحورروبن نيفيز- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
الوسطرينان لودي - سالم الدوسري - مالكوم
الهجومماركوس ليوناردو
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تشكيل سالزبورج لمباراة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب سالزبورج، توماس ليتش، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-4-2
حارس المرمىكريستيان زاويشيتسكي
الدفاعستيفان لاينير - جوان جادو - جاكوب راسموسن - فرانز كراتزيج
الوسطنيني دورجيليس - مادس بيدستروب - سوميلة دياباتي - أوسكار جلوخ
الهجومإدموند بايدو - كريم أونيسيو
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