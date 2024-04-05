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Saud Abdulhamid Ruben Neves Hilal 2024Getty
دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

الخليج v الهلالدوري روشن السعوديالهلالالخليجالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الهلال والخليج في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل الهلال ضيفًا على نظيره الخليج في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ستاد الأمير محمد بن فهد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال لم يخسر أي مباراة في دوري روشن السعودي ويرغب في الاستمرار في سجل انتصاراته المتتالية بعد الفوز على الأخدود في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

توقيت مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على ستاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق كلًا من مشاري القرني وحاتم بطيشة.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD بتعليق عبد العزيز الزيد.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق مشاري القرني.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الخليج - الهلال
الجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
SSC SPORT 1 HDمشاري القرنيالأمير محمد بن فهد
حاتم بطيشة
شاهدمشاري القرني
SSC SPORT 1 SDعبد العزيز الزيد

تشكيل الهلال لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب جورج جيسوس قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة4-2-3-1
حارس المرمىياسين بونو
الدفاعسعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - لودي
المحورروبن نيفيش - ميلينكوفيتش سافيتش
الوسطميشايل - سالم الدوسري - مالكوم
الهجومصالح الشهري

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