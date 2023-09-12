بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية الودية

تابع البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية الودية في ملعب سانت جيمس بارك

مباراة مهمة يخوضها منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية وديًا، على هامش استعدادات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا 2023.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، يخوض رجال المدرب روبرتو مانشيني مباراة كوريا الجنوبية بمعنويات كبيرة إذ يحظى السعوديون بمعنويات جيدة برفقة مدرب مخضرم.

ما هو تشكيل المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية؟

يعتمد مانشيني على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد العويس.

سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

عبدالله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري.

سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، عبدالرحمن غريب.

ما هو تشكيل كوريا الجنوبية ضد المنتخب السعودي؟

أما يورجن كلينسمان فيعتمد على الآتي:

الخطة 4-4-2

كيم سيونج جيو

لي كي جي - كيم مين جاي - جونج سيونج هيون - سيول يونج وو

لي جاي سونج - هوانج إن بيوم - بارك يونج وو - هوانج هي تشان

تشو جيو سونج - سون هيونج مين