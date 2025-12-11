مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025

فلسطين × السعودية
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة فلسطين والسعودية في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب السعودي وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 وصيفًا المجموعة الثانية بعد الفوز في أول جولتين على عمان وجزر القمر ثم الخسارة أمام المغرب.

 بينما نجحت فلسطين في الوصول إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى في الصدارة بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس وفلسطين.

ويعد هذا الوصول إلى ربع النهائي هو الأول للفدائي في تاريخه.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
الكأس 1أحمد الطيب
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC Actionأحمد النفيسة
شاهد
السعودية الرياضيةمشاري القرني
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
 الشارقة الرياضية 1موسى عيد
الكويت الرياضية 1محمد النحوي
عمان الرياضيةموسى عيد
شاشاعلي دراج

تشكيل فلسطين ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

التشكيل 3-5-2
رامي حمادة
مصعب البطاط - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني
تامر صيام - حامد حمدان -عميد صوافطة - عميد محاجنة - وجدي نبهان
زيد القنبر - عدي الدباغ

تشكيل  المنتخب السعودي ضد فلسطين في كأس العرب 2025


التشكيل:4-3-3

نواف العقيدي
علي مجرشي - حسان التمبكتي - وليد الأحمد - نواف بوشل
عبدالله الخيبري - محمد كنو - ناصر الدوسري
سالم الدوسري - صالح أبو الشامات - فراس البريكان 

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0