بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة فلسطين والسعودية في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب السعودي وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 وصيفًا المجموعة الثانية بعد الفوز في أول جولتين على عمان وجزر القمر ثم الخسارة أمام المغرب.

بينما نجحت فلسطين في الوصول إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى في الصدارة بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس وفلسطين.

ويعد هذا الوصول إلى ربع النهائي هو الأول للفدائي في تاريخه.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025

تشكيل فلسطين ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

التشكيل 3-5-2

رامي حمادة

مصعب البطاط - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني

تامر صيام - حامد حمدان -عميد صوافطة - عميد محاجنة - وجدي نبهان

زيد القنبر - عدي الدباغ

تشكيل المنتخب السعودي ضد فلسطين في كأس العرب 2025