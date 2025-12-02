بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025

السعودية × عمان

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي وعمان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025

تشكيل المنتخب السعودي ضد عمان في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

نواف العقيدي

نواف بوشل، حسان تمبكتي، وليد الأحمد، أيمن يحيى

عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو

سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات



تشكيل عمان ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

الخطة: 4-4-2

إبراهيم المخيني

ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي، أحمد خميسي، غانم الحبشي

يوسف المالكي، مصعب المعمري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي

ناصر الرواحي، عصام صبحي