بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والمغرب في كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي والمغرب في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 ويحتاج للفوز أو التعادل لحسم الصدارة، بينما يرغب المغرب في الفوز لحسم التأهل.

ويمتلك أسود أطلس 4 نقاط من تعادل مع عمان وفوز على جزر القمر، وهو ما يجعله الفوز أو حتى التعادل كافيين للتاهل.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب عمان نظيره جزر القمر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والمغرب في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي سعيد الكعبي
السعودية الرياضية 1مشاري القرني
MBC أحمد النفيسة
الكأس 1خليل البلوشي
يزن اللبابنة
أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
شاشافهد العتيبي

تشكيل المنتخب السعودي ضد المغرب  في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1

عبد الرحمن الصانبي
علي مجرشي - وليد الأحمد - محمد سليمان - عبد الإله العمري
نواف بوشل - مراد هوساوي - مصعب الجوير
صالح الشهري - صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود

تشكيل  المغرب ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025


التشكيل: 4-4-2

مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أنس باش - أمين زحزوح
طارق تيسودالي - كريم البركاوي

