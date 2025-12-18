بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025

السعودية × الإمارات
مباشر لحظة بلحظة
مشاهدة مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025 من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.
المنتخب السعودي خسر في نصف النهائي أمام الأردن بهدف نظيف، ليتبخر أحلام الأخضر في حصد اللقب.
أما منتخب الإمارات، فخسر بثلاثية نظيفة أمام المغرب ويحاول أن يخرج من البطولة بانتصار على السعودية وحصد المركز الثالثة
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|عبدالحميد الجسمي
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|أحمد البلوشي
|الكأس 1
|خالد الحدي
|MBC مصر 2
|أحمد النفيسة
|MBC Action
|شاهد
|السعودية الرياضية
|عبدالعزيز الزيد
|أبو ظبي الرياضية 1
|محمد الشامسي
|الشارقة الرياضية 1
|محمد الهنائي
|الكويت الرياضية 1
|طارق الملا
|عمان الرياضية
|محمد موسى
|شاشا
|علي دراج
تشكيل المنتخب السعودي ضد الإمارات في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
راغد النجار
محمد أبو الشامات - عبدالإله العمري - محمد بكر - نواف البوشل
ناصر الدوسري - مصعب الجوير
سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان
عبدالله الحمدان
تشكيل الإمارات ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا - ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
نادر يحيى – عصام فايز
سلطان الأميري - يحيى الغساني - علي صالح
برونو أوليفير