بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

السعودية × الأردن
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات نصف النهائي.
المنتخب السعودي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على فلسطين بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.
بينما نجحت الأردن في الوصول إلى الدور ذاته بعد إقصاء العراق بهدف نظيف، ليصبح النشامي المنتخب الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياته حتى الآن بالبطولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في ربع نهائي كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|حماد العنزي
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|علي سعيد الكعبي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|MBC Action
|أحمد النفيسة
|شاهد
|السعودية الرياضية
|عبدالله الحربي
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية 1
|سالم السالمي
|الكويت الرياضية 1
|محمد النحوي
|عمان الرياضية
|صلاح الحمداني
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد الأردن في كأس العرب 2025
التشكيل:4-3-3
نواف العقيدي
علي مجرشي - حسان التمبكتي - وليد الأحمد - نواف بوشل
عبدالله الخيبري - محمد كنو - ناصر الدوسري
سالم الدوسري - فراس البريكان - صالح أبو الشامات
تشكيل الأردن المتوقع ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
التشكيل 3-4-3
يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو الذهب
أدهم القرشي - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
محمد شرارة - علي علوان - محمود المرضي