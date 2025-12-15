بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

السعودية × الأردن

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات نصف النهائي.

المنتخب السعودي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على فلسطين بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

بينما نجحت الأردن في الوصول إلى الدور ذاته بعد إقصاء العراق بهدف نظيف، ليصبح النشامي المنتخب الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياته حتى الآن بالبطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والأردن في ربع نهائي كأس العرب 2025

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد الأردن في كأس العرب 2025



التشكيل:4-3-3



نواف العقيدي

علي مجرشي - حسان التمبكتي - وليد الأحمد - نواف بوشل

عبدالله الخيبري - محمد كنو - ناصر الدوسري

سالم الدوسري - فراس البريكان - صالح أبو الشامات

تشكيل الأردن المتوقع ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025