بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة للمنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

يخوض المنتخب السعودي ثالث محطاته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة ترينيداد وتوباجو، في اللقاء الذي يقام صباح اليوم الإثنين، 23 يونيو، على ملعب أليجانت..

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

الأخضر انتصر في المباراة الافتتاحية على هايتي بهدف نظيف، وخسر من أمريكا، لكن الفوز أو التعادل اليوم يضمن له التأهل لربع النهائي..

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد ترينيداد وتوباجو في الكأس الذهبية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات البطولة عبر قنوات السعودية الرياضية، وعبر قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالقناة.

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب السعودية - ترينيداد وتوباجو الجمعة 20 يونيو 2025

02:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 عبد العزيز السبر أليجنت

تشكيل المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

قرر مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى نواف العقيدي الدفاع سعود عبد الحميد – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – علي مجرشي الوسط مختار علي - أيمن يحيى – زياد الجهني الهجوم عبدالرحمن العبود – فراس البريكان – صالح الشهري

تشكيل ترينيداد وتوباجو ضد المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أما مدرب منتخب ترينيداد وتوباجو، دوايت يورك، فقرر الاعتماد على العناصر الآتية: