مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب 2025

المغرب × سوريا
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة المغرب وسوريا من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب وسوريا في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب المغربي وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 متصدرًا المجموعة الثانية بانتصارين وتعادل، بينما نجحت سوريا في الوصول إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى بالتعادل مع قطر وفلسطين والفوز على تونس.

ويبحث أسود أطلس إلى حصد اللقب استعدادًا لأمم إفريقيا التي ينظمها على أرضه، بينما يحاول نسور قاسيون الاستمرار في تحقيق المفاجآت بعد ما حدث في دور المجموعات. 

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسوريا في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDأحمد البلوشي
الكأس 1سمير المعيرفي
MBC مصر 2عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
أبو ظبي الرياضية 1أحمد الحامد
 الشارقة الرياضية 1محمد سليمان
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
stc tv
الكويت الرياضية 1جعفر الصليح
عمان الرياضيةسالم السالمي
شاشاهاني الشهري

تشكيل المغرب  ضد سوريا  في كأس العرب 2025

التشكيل:4-4-2

مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أنس باش - أمين زحزوح
طارق تيسودالي - كريم البركاوي

تشكيل  سوريا ضد المغرب في كأس العرب 2025


التشكيل:4-2-3-1

الياس هدايا
أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان - خالد كردغلي
إلمار إبراهام - محمد الصلخدي - سيمون أمين
محمود المواس - أنطونيو يعقوب - محمود الأسود

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0