بث مباشر: شاهد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب × الإمارات
مباشر لحظة بلحظة
مشاهدة مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات نصف النهائي.
المنتخب المغربي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الإطاحة بنظيره السوري بنتيجة 1-0 في الدور المقبل، بينما أطاح المنتخب الإماراتي بنظيره الجزائري بعد الوصول للركلات الترجيحية.
ويبحث أسود أطلس إلى حصد اللقب استعدادًا لأمم إفريقيا التي ينظمها على أرضه، بينما يحاول الأبيض حصد أول لقب له في تاريخه.
ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|عبدالحميد الجسمي
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|عامر الخوذيري
|الكأس 1
|خالد الحدي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|MBC 5
|نور الدين آيت علي
|أبو ظبي الرياضية 1
|فارس عوض
|الشارقة الرياضية 1
|موسى عيد
|الكويت الرياضية 1
|راشد الدوسري
|عمان الرياضية
|محمد الريامي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025
التشكيل:4-4-2
مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أسامة طنان - أمين زحزوح
وليد أزارو - كريم البركاوي
تشكيل الإمارات المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
نادر يحيى – ماجد راشد
كايو لوكاس - نيكولاس خيمينيز - يحيى الغساني
برونو أوليفير