بث مباشر: شاهد مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المغرب والأرجنتين في الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024

يواجه منتخب المغرب تحت 23 عامًا نظيره الأرجنتيني في مباراةٍ صعبةٍ ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". تقام المباراة على ملعب جيوفروى جيشار في مدينة سانت إيتيان.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا والعراق. وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة العام الماضي، بعد تغلبه على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضه.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-3-3

منير المحمدي

أشرف حكيمي - زكرياء الواحدي- أسامة العزوزي - المهدي بوكامير

أسامة تيرجالين - أمير ريشاريسون- بلال الخنوس

سفيان رحيمي- إلياس بن الصغير - إلياس أخوماش

تشكيل منتخب الأرجنتين الأولمبي ضد المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-4-2

رولي

لوليان، أوتاميندي، دي سيزار، سولير

ميدينا، فيرنانديز، زينون، بيلتران

جوليان ألفاريز، ألمادا