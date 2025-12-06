بث مباشر: شاهد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025

الكويت × الأردن

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الكويت والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

منتخب انتصر في الجولة الأولى على الإمارات بهدفين لهدف، بينما تعادل الكويت بهدف لمثله أمام منتخب مصر.

ويحتاج المنتخب الأردني للانتصار للاقتراب أكثر من التأهل للدور القادم، بينما لا بديل عن الكويت سوى تحقيق الفوز والضغط أكثر على مصر والإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025

تشكيل الكويت ضد الأردن في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3



سليمان عبدالغفور

محمد الشريفي - ناصر العنزي - حسن حمدان - راشد الدوسري

عيد الرشيدي - رضا ابو جبارة - ناصر فالح

معاذ الأصيمع - شبيب الخالدي - عذبي شهاب

تشكيل الأردن ضد الكويت في كأس العرب 2025