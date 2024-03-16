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Ittihad SPL 2023-2024Getty Images
دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

دوري روشن السعوديAl Fateh FC v Al IttihadAl Ittihadالقنوات الناقلةAl Fateh FC

البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفتح في ملعب الأخير بالأحساء ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع ويبدو أنّه لن يتمكن من الاحتفاظ بلقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباريات التالية

توقيت مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب الفتح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق كلًا من عيسى الحربين وراشد الدوسري.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC EXTRA 1 SD بتعليق علي الربيع.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الاتحاد - الفتح
السبت 16 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
SSC Extra 1 HDعيسى الحربينالفتح
راشد الدوسري
شاهدفارس عوض
SSC Extra 1 SDعلي الربيع

تشكيل الفتح لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب سلافن بيليتش الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حارس المرمىجاكوب ريني
الدفاعقاسم الاجامي - عمار الدحيم - جايسون ديناير - سالم النجدي
الوسطسعيد باعطية - مروان سعدان - مختار علي
الهجومعباس الحسن - لوکاس زیاد رایان - كريستيان تيو

تشكيل الاتحاد لمباراة الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب مارسيلو جاياردو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حارس المرمىعبدالله المعيوف
الدفاعأحمد حجازي - فيليبي لويز - حسن كادش - مد الله العليان
الوسطفيصل الغامدي - نجولو كانتي - أحمد الغامدي
الهجومرومارينو - عبدالرزاق حمد الله - جوتا

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