بث مباشر: شاهد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

يستضيف ستاد جابر الأحمد الصباح واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 26، حيث يلتقي منتخبا العراق واليمن في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الكروية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي السعودية والبحرين.

يدخل المنتخب العراقي البطولة بطموحات كبيرة، مستندًا إلى تاريخه العريق في كأس الخليج، حيث سبق أن توج باللقب في ثلاث مناسبات.

ويسعى الفريق إلى تقديم أداء قوي يعكس التطور الذي شهده مؤخرًا، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب والخبرة الذين يمثلون مزيجًا مثاليًا لتحقيق النجاح.

في المقابل، يخوض المنتخب اليمني المواجهة بروح التحدي، حيث يطمح إلى تقديم مستوى مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق الخليجية، ورغم التحديات التي تواجهه، يبقى المنتخب اليمني قادرًا على مفاجأة خصومه بروحه القتالية وإصراره داخل الملعب.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة العراق واليمن في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل العراق ضد اليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب خيسوس كاساس بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى جلال حسن خط الدفاع مناف يونس - زيد تحسين - مصطفى سعدون - مهند جعاز خط الوسط أمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش خط الهجوم علي جاسم - أيمن حسين - يوسف الأمين

تشكيل اليمن ضد العراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بالتشكيل التالي:-