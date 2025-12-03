مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

العراق × البحرين
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة العراق والبحرين في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحفيظ دراجي
قنوات الكأسأحمد الطيب
بكر علوان
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
stc tv
الكويت الرياضيةراشد الدوسري
شاشافهد العتيبي

تشكيل العراق ضد البحرين في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2
أحمد باسل
مصطفى سعدون - أكرم هاشم - مناف يونس - أحمد يحيى
حسن عبد الكريم - سجاد جاسم - عل جاسم - زين إسماعيل
أيمن حسين - مهند علي

تشكيل  البحرين  ضد العراق في كأس العرب 2025


الخطة 4-2-3-1

إبراهيم لطف الله
عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي
فينسنت أيمانويل - السيد ضياء سعيد - كميل الأسود - على مدن
محمد مرهون - مهدي حميدان - محمد الرميحي 

