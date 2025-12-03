بث مباشر: شاهد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

العراق × البحرين

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة العراق والبحرين في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

تشكيل العراق ضد البحرين في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2

أحمد باسل

مصطفى سعدون - أكرم هاشم - مناف يونس - أحمد يحيى

حسن عبد الكريم - سجاد جاسم - عل جاسم - زين إسماعيل

أيمن حسين - مهند علي

تشكيل البحرين ضد العراق في كأس العرب 2025