مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025

الجزائر × الإمارات
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب الجزائري وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بطلًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على العراق في الجولة الأخيرة.

أما منتخب الإمارات، فقد جاء في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة بعد خسارة من الأردن وتعادل مع مصر والفوز على الكويت.

ويواجه المنتصر في هذه المباراة منتخب المغرب في نصف نهائي البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
beIN SPORTS HDحسن العيدروس
الكأس 1خالد الحدي
MBC مصر 2فهد عريشي
شاهد
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
 الشارقة الرياضية 1موسى عيد
الكويت الرياضية 1إبراهيم الهشال
عمان الرياضية‏راشد الشيذاني
شاشاهاني الشهري

تشكيل الجزائر المتوقع ضد الإمارات في كأس العرب 2025

الخطة 4-2-3-1

فريد شعال
يوسف عطال - أشرف عبادة - محمد توجاي - هواري بعوش
فيكتور لكحل - زكريا دراوي
ياسين بن زية - ياسين براهيمي - عادل بولبينة
رضوان بركان

تشكيل  الإمارات المتوقع ضد الجزائر في كأس العرب 2025


التشكيل:4-3-3-

حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
يحيى الغساني – ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز
علي صالح – كايو لوكاس  – برونو أوليفير

