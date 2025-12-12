بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025

الجزائر × الإمارات

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.

المنتخب الجزائري وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بطلًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على العراق في الجولة الأخيرة.

أما منتخب الإمارات، فقد جاء في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة بعد خسارة من الأردن وتعادل مع مصر والفوز على الكويت.

ويواجه المنتصر في هذه المباراة منتخب المغرب في نصف نهائي البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025

تشكيل الجزائر المتوقع ضد الإمارات في كأس العرب 2025

الخطة 4-2-3-1



فريد شعال

يوسف عطال - أشرف عبادة - محمد توجاي - هواري بعوش

فيكتور لكحل - زكريا دراوي

ياسين بن زية - ياسين براهيمي - عادل بولبينة

رضوان بركان

تشكيل الإمارات المتوقع ضد الجزائر في كأس العرب 2025