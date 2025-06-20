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شاهد مباراة الترجي ولوس أنجلوس عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب جيوديس بارك، لاستضافة مباراة الترجي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

الترجي خسر بهدفين دون رد أمام فلامنجو في لقاء الجولة الأولى، ويواجه لوس أنجلوس الذي تعرض للهزيمة بذات النتيجة أمام تشيلسي.

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فلامنجو نجح في الفوز على تشيلسي مما يمنح الترجي فرصة جيدة للتأهل حال نجح في تحقيق الفوز على لوس أنجلوس.

تشكيل الترجي التونسي لمباراة لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الترجي، ماهر الكنزاري، الاعتماد على العناصر الآتية:

المباراة التالية

الخطة | 3-4-3
حارس المرمىبشير بن سعيد
الدفاعياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة
الوسطمحمد بن على – يوسف بلايلي – أونوتشي أوجبلو – خليل القنيشي
الهجومرودريجو رودريجيش –إليس موكوانا - عبد الرحمن كوناتي
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تشكيل لوس أنجلوس لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، ستيف تشيروندولو، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىهوجو لوريس
الدفاعسيجوارا - آرون لونج - سيرجي بالنسيا - ريان هولينشيد
الوسطإيجور جيسوس - تيموتي تيلمان - ماركي ديلجادو
الهجومأوليفيه جيرو - مارتينيز موراليس - دينيس بوانجا
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