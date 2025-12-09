بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025

البحرين × السودان

مباشر لحظة بلحظة



أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة البحرين والسودان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة.

المنتخب البحريني ودّع المنافسات رسميًا لكن يرغب في الانتصار لحفظ ماء الوجه، بينما يبحث السودان عن الانتصار بنتيجة كبيرة مع خسارة الجزائر من العراق ليتواجد.

ويبدو أنّ مهمة صقور الجديان لن تكون سهلة، لكن لا يزال هناك أمل بالصعود.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025

تشكيل البحرين ضد السودان في كأس العرب 2025

التشكيل 4-2-3-1



محمد الغرابلي

فينسنت إيمانويل - سيد الموسوي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي

كميل الأسود - سيد ضياء

جاسم الشيخ - محمد مرهون - علي مدن

مهدي عبد الجبار

تشكيل السودان ضد البحرين في كأس العرب 2025