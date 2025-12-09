بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025

البحرين × السودان
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة البحرين والسودان من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة البحرين والسودان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة.
المنتخب البحريني ودّع المنافسات رسميًا لكن يرغب في الانتصار لحفظ ماء الوجه، بينما يبحث السودان عن الانتصار بنتيجة كبيرة مع خسارة الجزائر من العراق ليتواجد.
ويبدو أنّ مهمة صقور الجديان لن تكون سهلة، لكن لا يزال هناك أمل بالصعود.
ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والسودان في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN XTRA 1
|عامر الخوذيري
|الكأس 2
|سمير اليعقوبي
|أبو ظبي الرياضية 2
|فيصل الهندي
|الشارقة الرياضية 2
|سالم السالمي
|دبي الرياضية 2
|أحمد الشحي
|stc tv
|الكويت الرياضية 2
|طارق الملا
|شاشا
|علي دراج
تشكيل البحرين ضد السودان في كأس العرب 2025
التشكيل 4-2-3-1
محمد الغرابلي
فينسنت إيمانويل - سيد الموسوي - وليد الحيام - عبدالله الخلاصي
كميل الأسود - سيد ضياء
جاسم الشيخ - محمد مرهون - علي مدن
مهدي عبد الجبار
تشكيل السودان ضد البحرين في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
محمد النور ابوجا
ياسر بشارة - محمد إرنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة
عمار طيفور - والي الدين خضر بوجبا - عبد الرزاق عبد الرؤوف
جون مانو - محمد عبدالرحمن - ياسر مزامل