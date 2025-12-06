بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب 2025

البحرين × الجزائر
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة البحرين والجزائر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.
منتخب البحرين خسر في الجولة الأولى أمام العراق بهدفين لهدف، بينما تعادل منتخب الجزائر مع السودان سلبيًا
ويحتاج كل منتخب للفوز في المباراة بهدف تصحيح المسار والاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025.
ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والجزائر في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|علي محمد علي
|قنوات الكأس
|خالد الغول
|أبو ظبي الرياضية 1
|عيسى الحربين
|الشارقة الرياضية
|محمد سليمان
|دبي الرياضية 1
|حماد العنزي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|محمد النحوي
|عمان الرياضية
|محمد سليمان
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل البحرين ضد الجزائر في كأس العرب 2025
التشكيل: 5-3-2
عمر سالم رجب
الخلاصي - الحيام - بنعدي - بوغمار - السيد ضياء سعيد
كميل الأسود - علي مدن - محمد مرهون
مهدي الحميدان - محمد الرميحي
تشكيل الجزائر ضد البحرين في كأس العرب 2025
الخطة 4-3-3
فريد شعال
عطال - عبادة - بدران - بعوش
فيكتور لكحل - ياسين بنزية - سفيان بن دبكة
أمير سعيود - رضوان بركان - عادل بولبينة