بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب 2025

البحرين × الجزائر
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة البحرين والجزائر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

منتخب البحرين خسر في الجولة الأولى أمام العراق بهدفين لهدف، بينما تعادل منتخب الجزائر مع السودان سلبيًا

ويحتاج كل منتخب للفوز في المباراة بهدف تصحيح المسار والاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والجزائر في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي محمد علي
قنوات الكأسخالد الغول
أبو ظبي الرياضية 1عيسى الحربين
 الشارقة الرياضيةمحمد سليمان
دبي الرياضية 1حماد العنزي
stc tv
الكويت الرياضيةمحمد النحوي
 عمان الرياضيةمحمد سليمان
شاشاهاني الشهري

تشكيل البحرين ضد الجزائر في كأس العرب 2025

التشكيل: 5-3-2

عمر سالم رجب
الخلاصي - الحيام - بنعدي - بوغمار - السيد ضياء سعيد
كميل الأسود - علي مدن - محمد مرهون
مهدي الحميدان - محمد الرميحي

تشكيل  الجزائر ضد البحرين في كأس العرب 2025


الخطة 4-3-3

فريد شعال
عطال - عبادة - بدران - بعوش
فيكتور لكحل - ياسين بنزية - سفيان بن دبكة
أمير سعيود - رضوان بركان - عادل بولبينة

