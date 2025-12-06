مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات ومصر في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة الإمارات ومصر في كأس العرب 2025

الإمارات × مصر
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الإمارات ومصر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

منتخب مصر تعادل أمام الكويت بهدف لمثله، بينما خسر منتخب الإمارات أمام الأردن بهدفين لهدف.

وبعد تأهل منتخب الأردن بصورة رسمية عن المجموعة الثالثة، فإنّ الصراع محتدم على المقعد الثاني في المجموعة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعصام الشوالي
MBC مصر 2مدحت شلبي
الكأس 1خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
 الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضيةإبراهيم الهشال
 عمان الرياضيةصلاح الحمداني
شاشاهاني الشهري

تشكيل الإمارات ضد مصر في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - علاء الدين زهير
يحيى نادر – ماركوس ميلوني – نيكولاس خيمينيز
لوان بيريرا – يحيى الغساني  – برونو أوليفير

تشكيل  مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025


الخطة 4-4-3

محمد بسام
أكرم توفيق - محمود الونش - رجب نبيل - يحيى زكريا
غنام محمد - محمد النني - عمرو السولية
مصطفى سعد "ميسي" - مروان حمدي - إسلام عيسى

