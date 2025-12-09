بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

الإمارات × الكويت

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الإمارات والكويت في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة.

مباراة اليوم مثيرة جدًا، إذ يحتاج كلّا من الإمارات والكويت الفوز في المباراة للتأهل إلى الدور القادم حال لم ينتصر المنتخب المصري على الأردن.

منتخب الإمارات تعادل مع مصر وخسر أمام الأردن، وهو نفس ما فعله المنتخب الكويتي، لذلك الإثارة والجنون والحماسة مضمونة في هذا اللقاء.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

تشكيل الإمارات ضد الكويت في كأس العرب 2025

التشكيل:4-3-3



حمد المقبالي

روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني

يحيى الغساني – ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز

علي صالح – كايو لوكاس – برونو أوليفير

تشكيل الكويت ضد الإمارات في كأس العرب 2025