بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 من هنا
يترقب عشاق كرة القدم الخليجية مواجهة قوية بين منتخب الإمارات ومنتخب الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).
المباراة تُقام وسط أجواء تنافسية مشتعلة، بعد تعادل كلا المنتخبين في الجولة الأولى، ما يجعل نقاط هذا اللقاء ذات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.
المنتخب الكويتي بدأ البطولة بتعادل مثير أمام منتخب عُمان (1-1)، حيث ظهر بصورة جيدة لكنه لم يتمكن من حسم الأمور لصالحه.
كما تعادل منتخب الإمارات بنفس النتيجة أمام منتخب قطر، في مباراة شهدت لحظات قوية لكنها انتهت بتقاسم النقاط.
المباريات التالية
هذا التساوي يجعل المباراة المرتقبة بين الكويت والإمارات بمثابة مواجهة مصيرية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتعويض النقاط المهدرة في الجولة الأولى..
ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26؟
تذاع مباراة الإمارات والكويت في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الملعب
|الإمارات - الكويت
|الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|الكويت الرياضية
|أحمد البلوشي
|استاد جابر الأحمد الدولي
|الكويت الرياضية 2
|إبراهيم الهشال
|العراقية الرياضية
|رعد ناهي
|SSC NEWS
|عبدالله الحربي
|محمد حسين
|الكأس 1
|سمير المعيرفي
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|الرابعة 1
|أمين خضراوي
|الرابعة 2
|منير بكر
|عمان الرياضية
|صلاح الحمداني
|البحرين الرياضية
|علي حسن
تشكيل الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26
قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-4-2
|حراسة المرمى
|خالد عيسى
|خط الدفاع
|ماركوس مليوني - كوامي كويدو - خليفة الحمادي - زايد سلطان
|خط الوسط
|يحيى الغساني - ماكانزي هانت - عبدالله حمد - حارب عبد الله
|خط الهجوم
|فابيو دي ليما - كايو كانيدو
تشكيل الكويت ضد الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26
ويدخل المدرب خوان أنطونيو بيتزي المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-3-3
|حراسة المرمى
|خالد الرشيدي
|خط الدفاع
|مشاري غنام - خالد محمد - فهد الهاجري - سلطان العنزي
|خط الوسط
|محمد دحام - أحمد الظفيري - يوسف ماجد
|خط الهجوم
|علي مطر- يوسف ناصر- ناصر خضر