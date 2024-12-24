مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 من هنا

يترقب عشاق كرة القدم الخليجية مواجهة قوية بين منتخب الإمارات ومنتخب الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

المباراة تُقام وسط أجواء تنافسية مشتعلة، بعد تعادل كلا المنتخبين في الجولة الأولى، ما يجعل نقاط هذا اللقاء ذات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

المنتخب الكويتي بدأ البطولة بتعادل مثير أمام منتخب عُمان (1-1)، حيث ظهر بصورة جيدة لكنه لم يتمكن من حسم الأمور لصالحه.

كما تعادل منتخب الإمارات بنفس النتيجة أمام منتخب قطر، في مباراة شهدت لحظات قوية لكنها انتهت بتقاسم النقاط.

المباريات التالية

هذا التساوي يجعل المباراة المرتقبة بين الكويت والإمارات بمثابة مواجهة مصيرية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتعويض النقاط المهدرة في الجولة الأولى..

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات والكويت في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الإمارات - الكويتالثلاثاء 24 ديسمبر 2024
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		الكويت الرياضيةأحمد البلوشياستاد جابر الأحمد الدولي
الكويت الرياضية 2إبراهيم الهشال
العراقية الرياضيةرعد ناهي
SSC NEWS عبدالله الحربي
محمد حسين
الكأس 1سمير المعيرفي
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
الرابعة 1أمين خضراوي
الرابعة 2منير بكر
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
البحرين الرياضيةعلي حسن

تشكيل الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىخالد عيسى
خط الدفاعماركوس مليوني - كوامي كويدو - خليفة الحمادي - زايد سلطان
خط الوسطيحيى الغساني - ماكانزي هانت - عبدالله حمد - حارب عبد الله
خط الهجومفابيو دي ليما - كايو كانيدو

تشكيل الكويت ضد الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب خوان أنطونيو بيتزي المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىخالد الرشيدي
خط الدفاع مشاري غنام - خالد محمد - فهد الهاجري - سلطان العنزي
خط الوسطمحمد دحام - أحمد الظفيري - يوسف ماجد
خط الهجومعلي مطر- يوسف ناصر- ناصر خضر
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