بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2022

شاهد معنا البث المباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2022 والمقامة في المغرب

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - أوكلاند سيتي الأربعاء 1 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC

المغربية الرياضية الملعب الكبير بطنجة

أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية 2022 والمقام في المغرب بين 1 فبراير حتى 11 فبراير.

يبدأ الأهلي رحلة جديدة مع بطولة كأس العالم للأندية حينما يطير لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الجولة الافتتاحية من البطولة في نسخة 2022.

الأهلي شارك في آخر نسختين من البطولة وحقق الميدالية البرونزية مرتين على التوالي آخرها العام الماضي بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وسبق وواجه الأهلي نظيره أوكلاند في نسخة 2006 وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث ونجح المارد الأحمر بالفوز بثنائية نظيفة.

وكان الأهلي قد خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي لكنّه يتواجد في كأس العالم للأندية بسبب تنظيمه في المغرب والوداد هو حامل اللقب القاري.

التشكيل الرسمي للأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2022

قرر مدرب الأهلي، مارسيل كولر، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد الشناوي

محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد شريف.

تشكيل أوكلاند سيتي الرسمي ضد الأهلي في كأس العالم للأندية 2022