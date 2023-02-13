بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والعروبة في الجولة 21 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والمقامة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

الأهلي x العروبة

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الأهلي - العروبة الإثنين 13 فبراير 2023،

20:10 السعودية، 19:10 مصر KSA Sports HD 1 الأمير عبد الله الفيصل فهد عريشي

تشكيل الأهلي ضد العروبة

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب "قلعة الكوؤس" أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الربيعي

نايف كريري - ريان حامد - باستوس - عبد الباسط هندي

ميليسي - هشام فايق

مودو بارو - رياض بودبوز - هيثم عسيري

حسن العلي

يواجه الأهلي فريق العروبة، الذي يحتل المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وخسر في آخر جولتين، مما يجعله ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.

استفاق الأهلي من الصدمة التي تلقاها في الجولة 19 بعد الخسارة الصادمة أمام الأخدود، وحقق الفوز على الخلود بهدفين لهدف في الجولة 20 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، ليصبح في المركز الثاني في جدول الترتيب.

رصيد "قلعة الكؤوس" ارتفع بعد الفوز في الجولة الماضية، ليصبح 40 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن الحزم.