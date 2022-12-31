بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والساحل في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

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الأهلي x الساحل
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المباراة
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الملعب
الأهلي - الساحل
السبت 31 ديسمبر 2022،
KSA Sports HD
استاد الأمير عبد الله الفيصل
تشكيل الأهلي
التشكيل| 4-3-3
سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:
عبدالرحمن الصانبي
علي مجرشي، طلال عبسي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.
كوم، إياد مدني، رياض بودبوز.
هيثم عسيري، عبد الله المقرن، سلمان المؤشر.
التشكيلة الاحتياطية: نواف شيمان - ثامر العلي - مراد خضري - محمد المجحد - عبد الباسط هندي - نايف كريري - علي الأسمري - ريان حامد - حسن العلي
يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مباراة الأهلي والساحل، والمؤجلة من منافسات الجولة الحادية عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.
الأهلي تعادل سلبيًا في مباراة مثيرة أمام العربي في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، فقد سقط الساحل في فخ الخسارة أمام مضيفه نجران بنتيجة 3-2 في المباراة الماضية، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة، يحتل بها المركز 15 في جدول الترتيب.
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