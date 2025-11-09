بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

يستضيف استاد محمد بن زايد في الإمارات القمة المصرية وديربي القاهرة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025.

الأهلي وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا في نصف النهائي بهدفين لهدف، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز في نصف النهائي من ركلات الترجيح.

وكان هذا بالضبط سيناريو الموسم الماضي والذي انتهى بفوز الأهلي باللقب على حساب الزمالك بعد الوصول إلى الركلات الترجيحية، مما يعني أنّ المارد الأحمر يبحث عن تكرار السيناريو وحصد اللقب بينما تسعى القلعة البيضاء لتجنب نفس النهاية.

وحقق الأهلي اللقب 15 مرة آخرها الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بالسوبر أربع مرات آخرها في 2019.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في ديربي القاهرة بنهائي السوبر المصري 2025

أعلن ييس توروب، المدير الفني بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري 2025.

الخطة | 4-2-3-1 حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني المحور مروان عطية - أليو ديانج الوسط محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو الهجوم نييتس جراديشار

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في ديربي القاهرة بنهائي السوبر المصري 2025

وأعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري 2025