بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر الحي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة في نهائي كأس السوبر المصري 2024، والمقام في دولة الإمارات.

وبعد أقل من شهر على نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي فاز به الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، يستقبل استاد محمد بن زايد، ديربي جديد للكرة المصرية، سيهدف الأهلي فيه لمصالحة جماهيره، ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الثاني هذا الموسم.

ونجح الزمالك، في حجز المقعد الأول بالمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما وصل الأهلي للنهائي، بالتغلب على سيراميكا كيلوباترا، بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

أعلن كولر تشكيل الأهلي الرسمي

الخطة 4-3-3 حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق الوسط إمام عاشور، مروان عطية، كوما الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري 2024

أما جوزيه جوميز، فقد قرر الاعتماد على العناصر الآتية