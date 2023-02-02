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الأهلي x الأخدود
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الملعب
الأهلي - الأخدود
الخميس 2 فبراير 2023،
KSA Sports HD 1
ملعب الأمير عبدالله الفيصل
تشكيلة الأهلي ضد الأخدود
التشكيل| 4-3-3
سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:
محمد الربيعي
علي مجرشي - سانتوس - فهد الحمد - إبراهيم الزبيدي
اياد مدني - هشام فايق - رياض بودبوز
زياد جهنمي - عبدالله مقرن - هيثم عسيري
يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مباراة الأهلي والأخدود من الجولة التاسعة عشر من مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.
الأهلي عزز صدارته لترتيب دوري يلو، بعدما حقق الفوز على القيصومة في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ليحقق الفوز الرابع على التوالي، ويرفع رصيده إلى 37 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الحزم وصيف الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، فقد فريق الأخدود نقطتين ثمينتين في صراع القمة، بعدما تعادل سلبيًا مع القادسية في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن الحزم..
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