بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والجبلين المؤجلة في الجولة العاشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والمقامة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل ..

الأهلي x الجبلين

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الجبلين الثلاثاء 24 يناير 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر KSA Sports HD 1 ملعب الأمير عبدالله الفيصل

تشكيلة الأهلي ضد الجيلين

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

علي مجرشي - طلال عبسي - سانتوس - إبراهيم الزبيدي

فرانك كوم - محمد المجحد - رياض بودبوز

زياد جهنمي - عبدالله مقرن - هيثم عسيري

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مباراة الأهلي والجبلين المؤجلة من الجولة العاشرة من مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

واصل الأهلي انتفاضته بعدما حقق فوزًا هامًا للغاية على حساب الحزم، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 17 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

فوز الأهلي على الحزم سيمنحه بالتأكيد الثقة المطلوبة قبل مواجهة الجبلين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في المسابقة، حيث يسعى "الراقي" إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب.

الأهلي قفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري يلو بعد الفوز على الحزم بهدف دون رد، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيصلي المتصدر.

أما الجبلين، فقد خسر في مباراة الجولة 17 أمام العين بهدفين لهدف، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، ويتوقف رصيده عند 21 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو.