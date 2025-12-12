بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025

الأردن × العراق
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.
المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بطلًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، أي أنّه المنتخب الوحيد الذي فاز في جميع مباريات حتى الآن بالبطولة.
أما منتخب العراق، فقد جاء في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة بعد الخسارة من الجزائر في الجولة الأخيرة.
ويواجه المنتصر في هذه المباراة المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|حفيظ الدراجي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|أبو ظبي الرياضية 1
|فارس عوض
|الشارقة الرياضية 1
|سالم السالمي
|الكويت الرياضية 1
|راشد الدوسري
|عمان الرياضية
|محمد اليامي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل الأردن ضد العراق في كأس العرب 2025
الخطة 3-4-3
يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو الذهب
أدهم القرشي - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
يزن النعيمات - علي علوان - محمود المرضي
تشكيل العراق ضد الأردن في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
أحمد باسل
أحمد مكنزي - أكرم هاشم - مناف يونس - أحمد يحيى
أمجد عطوان - مصطفى سعدون
زيد إسماعيل - كرار نبيل - علي جاسم
مهند علي