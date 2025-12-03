بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

الأردن × الإمارات

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

تشكيل العراق المتوقع ضد البحرين في كأس العرب 2025

التشكيل: 3-4-3



يزيد أبو ليلى

عبدالله نصيب - يزن العرب - براء مرعي

إحسان حداد - نزار الرشدان - إبراهيم سعادة - محمد أبو حشيش

محمود مرضي - يزن النعيمات - موسى التعمري

تشكيل البحرين المتوقع ضد العراق في كأس العرب 2025



الخطة 4-2-3-1



خالد عيسى

عبد الرحمن صالح - خالد الهاشمي - محمد العطاس - بدر ناصر

ماجد حسن - يحيى نادر

فابيو ليما - عبد الله رمضان - علي صالح

علي مبخوت