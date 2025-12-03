بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

الأردن × الإمارات
مباشر لحظة بلحظة
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.
يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|عامر الخوذيري
|قنوات الكأس
|خالد الحدي
|أحمد المعمري
|أبو ظبي الرياضية 1
|فارس عوض
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|راشد عبدالرحمن
|stc tv
|الكويت الرياضية
|محمد النحوي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل العراق المتوقع ضد البحرين في كأس العرب 2025
التشكيل: 3-4-3
يزيد أبو ليلى
عبدالله نصيب - يزن العرب - براء مرعي
إحسان حداد - نزار الرشدان - إبراهيم سعادة - محمد أبو حشيش
محمود مرضي - يزن النعيمات - موسى التعمري
تشكيل البحرين المتوقع ضد العراق في كأس العرب 2025
الخطة 4-2-3-1
خالد عيسى
عبد الرحمن صالح - خالد الهاشمي - محمد العطاس - بدر ناصر
ماجد حسن - يحيى نادر
فابيو ليما - عبد الله رمضان - علي صالح
علي مبخوت