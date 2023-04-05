نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2023 والطريق إلى النهائي

ما هي نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والمقامة في القاهرة، والطريق إلى المباراة النهائية ومعرفة منافس الأهلي المصري

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نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

المباراة الفائز بالمباراة الرابعة - الفائز بالمباراة الثانية الفائز بالمباراة الأولى - الفائز بالمباراة الثالثة

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

رقم المباراة الذهاب الإياب الأولى سيمبا التنزاني الوداد المغربي الثانية الأهلي المصري الرجاء المغربي الثالثة شباب بلوزداد الجزائري صن داونز الجنوب إفريقي الرابعة شبيبة القبائل الجزائري الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري ضد ماميلودي صن داونز

الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني يواجه الوداد المغربي

والآن مع قرعة دوري أبطال إفريقيا

نتيجة قرعة نصف نهائي الكونفيدرالية 2023

الفائز من المباراة الرابعة - الفائز من المباراة الأولى الفائز من المباراة الثانية - الفائز من المباراة الثالثة

نتيجة قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية 2023

رقم المباراة الذهاب الإياب الأولى بيراميدز المصري مارمو جالنتس الجنوب إفريقي الثانية الاتحاد المنستيري التونسي أسيسك ميموزا الإيفواري الثالثة اتحاد العاصمة الجزائري الجيش الملكي المغربي الرابعة ريفير يونايتد. النيجري يونج أفريكان التنزاني

ريفير يونايتد النيجيري يواجه يونج أفريكان التنزاني

اتحاد العاصمة الجزائري يواجه الجيش الملكي المغربي

الاتحاد المنستيري التونسي يواجه أسيك ميموزا من ساح العاج

بيراميدز المصري يواجه مارمو جالنتس الجنوب إفريقي

بداية قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تأهلت هذه الفرق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

المجموعة المركز الأول المركز الثاني الأولى الوداد شبيبة القبائل الثانية صن داونز الأهلي الثالثة الرجاء سيمبا الرابعة الترجي شباب بلوزداد

متى موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا لتُقام بنظام الذهاب والإياب بعد 3 أعوام لًعبت بنظام المباراة الواحدة.

وسوف تُقام مباراة الذهاب يوم 2 يونيو 2023 على أن يكون الإياب يوم 9 يونيو من الشهر ذاته