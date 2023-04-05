نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2023 والطريق إلى النهائي

مصعب صلاحمصعب صلاح
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دوري أبطال أفريقياالأهليالترجي الرياضي التونسيالوداد الرياضيالرجاء الرياضيشباب بلوزدادشبيبة القبائلسيمباماميلودي صنداونز

ما هي نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والمقامة في القاهرة، والطريق إلى المباراة النهائية ومعرفة منافس الأهلي المصري

شاهد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 من المصدر

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نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

المباراة
الفائز بالمباراة الرابعة - الفائز بالمباراة الثانية
الفائز بالمباراة الأولى - الفائز بالمباراة الثالثة

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

رقم المباراةالذهابالإياب
الأولىسيمبا التنزانيالوداد المغربي
الثانيةالأهلي المصريالرجاء المغربي
الثالثةشباب بلوزداد الجزائريصن داونز الجنوب إفريقي
الرابعةشبيبة القبائل الجزائريالترجي التونسي
  • شباب بلوزداد الجزائري ضد ماميلودي صن داونز
  • الأهلي المصري يواجه الرجاء المغربي
  • سيمبا التنزاني يواجه الوداد المغربي

والآن مع قرعة دوري أبطال إفريقيا

نتيجة قرعة نصف نهائي الكونفيدرالية 2023

الفائز من المباراة الرابعة - الفائز من المباراة الأولى
الفائز من المباراة الثانية - الفائز من المباراة الثالثة

نتيجة قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية 2023

رقم المباراةالذهابالإياب
الأولىبيراميدز المصريمارمو جالنتس الجنوب إفريقي
الثانية الاتحاد المنستيري التونسيأسيسك ميموزا الإيفواري
الثالثة اتحاد العاصمة الجزائريالجيش الملكي المغربي
الرابعةريفير يونايتد. النيجرييونج أفريكان التنزاني

  • ريفير يونايتد النيجيري يواجه يونج أفريكان التنزاني
  • اتحاد العاصمة الجزائري يواجه الجيش الملكي المغربي
  • الاتحاد المنستيري التونسي يواجه أسيك ميموزا من ساح العاج
  • بيراميدز المصري يواجه مارمو جالنتس الجنوب إفريقي

بداية قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تأهلت هذه الفرق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

المجموعةالمركز الأولالمركز الثاني
الأولىالودادشبيبة القبائل
الثانيةصن داونزالأهلي
الثالثةالرجاءسيمبا
الرابعةالترجيشباب بلوزداد

متى موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا لتُقام بنظام الذهاب والإياب بعد 3 أعوام لًعبت بنظام المباراة الواحدة.

وسوف تُقام مباراة الذهاب يوم 2 يونيو 2023 على أن يكون الإياب يوم 9 يونيو من الشهر ذاته