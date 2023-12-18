بث مباشر: شاهد قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2024

شاهد معنا البث المباشر لقرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ومنافس ريال مدريد وبرشلونة ...

اختتمت مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024 في ديسمبر الجاري، واكتمل نصاب دور الـ 16 مع نهاية الجولة السادسة من دور المجموعات.

النسخة الحالية تشهد العديد من الفرق القوية، وأبرزهم عودة آرسنال وبرشلونة للمشاركة في هذا الدور، مما يحمل الكثير من التوقعات بمواجهات شرسة ومنتظرة.

كما شهد دور المجموعات عدة مفاجآت مثل خروج مانشستر يونايتد واحتلاله المركز الأخير، وكذلك توديع إشبيلية للعب في أوروبا وغيرها من الإثارة.

نتيجة قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2024

توقيت قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد قرعة دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2024 الإثنين 18 ديسمبر 2023.

وتبدأ القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2024 الإثنين 18 ديسمبر 2023

14:00 السعودية، 13:00 مصر UEFA YouTube beIN Sports

الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2024

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة المتصدر الوصيف الأولى بايرن ميونخ كوبنهاجن الثانية آرسنال أيندهوفن الثالثة ريال مدريد نابولي الرابعة ريال سوسييداد إنتر الخامسة أتلتيكو مدريد لاتسيو السادسة بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان السابعة مانشستر سيتي لايبزيج الثامنة برشلونة بورتو

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

متى يبدأ دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.