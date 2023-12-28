نتائج قرعة دور 16 من دوري أبطال آسيا 2024 والطريق إلى النهائي

تعرف على نتائج قرعة دور 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 وطريق الهلال والنصر والاتحاد إلى النهائي ...

اختتمت مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024 في ديسمبر الجاري، واكتمل نصاب دور الـ 16 مع نهاية الجولة السادسة من دور المجموعات.

النسخة الحالية تشهد العديد من الفرق القوية، وأبرزهم تواجد رباعي السعودية النصر والهلال والاتحاد والفيحاء للمشاركة في هذا الدور، مما يحمل الكثير من التوقعات بمواجهات شرسة ومنتظرة

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2024 - دور الـ 16 - منطقة الغرب

رقم المباراة المواجهة 1 ناساف - العين 2 الفيحاء - النصر 3 أصفهان - الهلال 4 نافباخور - الاتحاد

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2024 - ربع النهائي - منطقة الغرب

رقم المباراة المواجهة 9 الفائز من المباراة رقم 1 - الفائز من المباراة رقم 2 10 الفائز من المباراة رقم 3 - الفائز من المباراة رقم 4

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2024 - نصف النهائي - منطقة الغرب

الفائز من المباراة رقم 9 - الفائز من المباراة رقم 10

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2024 - دور الـ 16 - منطقة الشرق

رقم المباراة المواجهة 5 جونبك هيونداي - بوهانج ستيلرز 6 أولسان هيونداي - فنتفوريت كوفو 7 شاندونج لونينج - كاوازاكي فرونتال 8 بانكوك يونايتد - يوكوهاما مارينوس

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2024 - ربع النهائي - منطقة الشرق

رقم المباراة المواجهة 11 الفائز من المباراة رقم 5 - الفائز من المباراة رقم 6 12 الفائز من المباراة رقم 7 - الفائز من المباراة رقم 8

نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا 2024 - نصف النهائي - منطقة الشرق

الفائز من المباراة رقم 11- الفائز من المباراة رقم 12

توقيت قرعة دور 16 في دوري أبطال آسيا 2024

موعد قرعة دور 16 من دوري أبطال آسيا 2024 الخميس 28 ديسمبر 2023.

وتبدأ القرعة في الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لقرعة دور 16 في دوري أبطال آسيا 2024

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا beIN Sports AFC.

كما يمكن مشاهدة القرعة عبر قناة SSC NEWS.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأسيوي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور 16 دوري أبطال آسيا 2024 الخميس 28 ديسمبر 2023

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات AFC YouTub

beIN Sports AFC

SSC NEWS

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

شارك في دور المجموعات من هذه النسخة 40 فريقاً تم توزيعهم على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب ومثلها لمنطقة الشرق، حيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في كل منطقة.

بالتالي ضمن العين الإماراتي والنصر السعودي والهلال والاتحاد وناساف الأوزبكي والفيحاء ونافباخور وسباهان أصفهان الوصول رسميًا إلى دور الـ 16، في الجدول التالي سنحدث تباعًا الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من البطولة.

من الغرب ضمن حتى الآن كل من كاوزاكي فرونتال وفينتفوريت كوفو وبانكوك يونايتد وبوهانج ستيلرز الوصول إلى دور الـ 16.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 - مجموعات الغرب

المجموعة البطل أفضل وصيف الأولى العين الإماراتي الفيحاء السعودي الثانية ناساف الأوزبكي - الثالثة الاتحاد السعودي سباهان أصفهان الإيراني الرابعة الهلال السعودي نافباخور الأوزبكي الخامسة النصر السعودي -

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024 - مجموعات الشرق

المجموعة البطل أفضل وصيف السادسة بانكوك يونايتد التايلندي جونبك هيونداي الكوري السابعة يوكوهاما مارينوس الياباني شاندونج لونينج الصيني الثامنة فنتفوريت كوفو الياباني - التاسعة كاوازاكي فرونتال الياباني أولسان هيونداي الياباني العاشرة بوهانج ستيلرز الكوري -

ما نظام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2024؟

يتم سحب القرعة بنظام المستويات، إذ يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول وفي حالة الموسم الحالي في منطقة الغرب فهم فرق الهلال والاتحاد والعين والنصر، بينما خامس المتصدرين ناساف يتواجد في التصنيف الثاني.

ويتم ترتيب الفرق بحسب النقاط التي جمعوها في دور المجموعات، إذ يعد ناساف أقل الفرق حصدًا للنقاط رغم تصدره المجموعة وذلك بواقع 11 نقطة فقط.

وبجانب ناساف تتواجد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني، وفي الموسم الحالي في منطقة الغرب فهم فرق أسبهان ونافباخور والفيحاء.

ولا يوجد أي مانع لمواجهة فرق من نفس الدولة في ثمن النهائي، لكن بشرط ألا يكونا فريقان في دور المجموعات، مما يعني أن الفيحاء قد يلتقي بفريق سعودي في هذا الدور.

كما سيتم تحديد مسار البطولة حتى النهائي خلال القرعة، مما يعني أن كل فريق سيعرف من يواجه في الدور التالي منذ البداية ولن يكون هناك قرعة لكل دور.

متى تبدأ مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2024 والطريق إلى النهائي؟

يقام دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين يومي 12 و14 فبراير 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.

أما مباريات العودة فتجرى بين يومي 19 و21 من الشهر ذاته، ويذكر أن نظام ثمن النهائي حتى المباراة النهائية بات ذهابًا وإيابًا لأول مرة منذ نسخة فيروس كورونا، على أن يقام إياب النهائي في منطقة الغرب.