بث مباشر: شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 دور المجموعات وجوائز الأفضل

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2023-2024

سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح مانشستر سيتي في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية بعد التغلب على إنتر في المباراة النهائية، ليصل بيب جوارديولا إلى اللقب الثالث في مسيرته.

وتجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في موناكو بفرنسا اليوم، الخميس، 31 أغسطس 2023.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، يشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما هو تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ضمنت فرق مانشستر سيتي وإشبيلية وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وفينورد وبنفيكا التواجد في التصنيف الأول.

وإليكم باقي الفرق وتصنيفاتها.

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد شاختار دونيستك يونج بويز إشبيلية الإسباني مانشستر يونايتد ريد بول سالزبورج ريال سوسييداد برشلونة الإسباني إنتر ميلان جلطة سراي نابولي الإيطالي بوروسيا دورتموند أيندهوفن سلتيك بايرن ميونخ الألماني أتلتيكو مدريد سبورتنج براجا نيوكاسل يونايتد باريس سان جيرمان الفرنسي لايبزيج لاتسيو أونيون برلين بنفيكا البرتغالي بورتو النجم الأحمر رويال أنتويرب فينورد الهولندي آرسنال كوبنهاجن لانس

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة

من هم الفائزون بجوائز الأفضل في أوروبا 2024؟