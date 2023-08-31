بث مباشر: شاهد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 دور المجموعات وجوائز الأفضل

أحمد مجدي
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تابع البث المباشر لحظة بلحظة لقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسخة 2023-2024

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سيعود كبار الفرق الأوروبية من جديد، للصراع على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد فترة راحة في موسم سيكون مليئًا بالإثارة والحماس.

نجح مانشستر سيتي في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية بعد التغلب على إنتر في المباراة النهائية، ليصل بيب جوارديولا إلى اللقب الثالث في مسيرته.

وتجرى قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 في موناكو بفرنسا اليوم، الخميس، 31 أغسطس 2023.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وبالإضافة إلى مراسم القرعة، يشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم في أوروبا.

ما هو تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ضمنت فرق مانشستر سيتي وإشبيلية وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وفينورد وبنفيكا التواجد في التصنيف الأول.

وإليكم باقي الفرق وتصنيفاتها.

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
مانشستر سيتي الإنجليزيريال مدريدشاختار دونيستكيونج بويز
إشبيلية الإسبانيمانشستر يونايتدريد بول سالزبورجريال سوسييداد
برشلونة الإسبانيإنتر ميلانجلطة سراي
نابولي الإيطاليبوروسيا دورتموندأيندهوفنسلتيك
بايرن ميونخ الألمانيأتلتيكو مدريدسبورتنج براجانيوكاسل يونايتد
باريس سان جيرمان الفرنسيلايبزيجلاتسيوأونيون برلين
بنفيكا البرتغاليبورتوالنجم الأحمررويال أنتويرب
فينورد الهولنديآرسنالكوبنهاجنلانس

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة

من هم الفائزون بجوائز الأفضل في أوروبا 2024؟

الجائزة

اللاعب/ـة

الفريق

الجنسية

أفضل حارس مرمى - الرجال

أفضل حارس مرمى - السيدات

أفضل مدافع - الرجال

أفضل مدافع - السيدات

أفضل لاعب خط وسط - الرجال

أفضل لاعب خط وسط - السيدات

أفضل مهاجم - الرجال

أفضل مهاجم - السيدات

أفضل مدرب - الرجال

أفضل مدرب - السيدات

أفضل لاعب في أوروبا

أفضل لاعبة في أوروبا

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