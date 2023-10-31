نتائج جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023

تعرف على نتائج الفائزين في حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023

جوائز أفضل لاعب في آسيا هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين في اللعبة داخل القارة وخارجها ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

انطلقت الجائزة باستفتاء في مجلة آسيا وأوقيانونسيا بدءًا من عام 1984، قبل أن ينظمها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، ثم بدأ الاتحاد الآسيوي منح هذه الجائزة في عام 1994، وتنتظرها الجماهير كل عام بين شهري أكتوبر وديسمبر.

توقف منح هذه الجائزة منذ 4 أعوام، حيث كانت نسخة 2019 هي آخر نسخة، وفاز بها القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري.

موعد حفل جائزة افضل لاعب في آسيا 2023، القنوات الناقلة، المرشحون وسجل الفائزين

من الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023