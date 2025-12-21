FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP
تامر أبو سيدو

بث مباشر | شاهد حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالفيديو افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب

تنطلق مساء اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب وسط ترقب جماهيري كبير من شعوب القارة السمراء، وتستمر البطولة حتى الـ18 من يناير القادم.

ويشهد يوم الافتتاح مباراة واحدة تجمع المنظم، منتخب المغرب، مع جزر القُمر على ملعب
المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، وستتواصل مباريات مرحلة المجموعات على مدار الأيام القادمة.

وتضم البطولة 24 منتخبًا وُزعوا على 6 مجموعات، ويُعد منتخب غانا الغائب الأكبر عن النسخة الحالية فيما تضم قائمة المرشحين للفوز باللقب عدة منتخبات أبرزها المغرب وكوت ديفوار، حامل اللقب، ونيجيريا ومصر والجزائر وتونس والسنغال والكاميرون رغم المشاكل العديدة التي لاحقت المنتخب في الأيام الأخيرة.

