بث مباشر: شاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2020
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النصر 1 × 1 الفيحاء
🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_الفيحاء (الجولة الـ28) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/53Go43oFKN— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
تشتد المنافسة على الصدارة بعد أن أشرف الدوري السعودي موسم 2019-2020 على الانتهاء، فمن سيكون حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
بعد سحق فارس نجد للعدالة في مباراة اليوم بسداسية على ملعب الملك فهد، يبقى النصر في المركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال صاحب المركز الأول برصيد 63 نقطة.
يخوض العالمي في الجولة الثامنة والعشرين مباراة ضد نادي الفيحاء ، وتقام المباراة يوم السبت 29 أغسطس 2020 ميلاديًا الموافق 10 محرم 1442 هجريًا، الساعة 8:40٠ بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ثقيلة على البرتقالي الذي يقع في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي أي بفارق مركز واحد فقط عن الفرق المعرضة للهبوط ونقطة واحدة عن ضمك صاحب المركز الرابع عشر، فهل يزيد النصر من جراحه أم سيكون إصرار لاعبي الفيحاء مفتاح لتحقيق نتيجة غير متوقعة؟
تشكيل النصر:
التشكيل | 4-2-3-1
براد جونز
فهد الجميعة - عبد الإله العامري - مايكون - عوض خميس
بيتروس - عبد الله الخيبري
خالد الغنام - جوليانو - نور الدين أمرابط
عبد الرزاق حمدالله
📄 تشكيلة #العالمي الرسمية في مباراة #النصر_الفيحاء مساء اليوم في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 29, 2020
بالتوفيق يا #عالمي 💛 #معاك_يانصر 🤩 pic.twitter.com/TvcoU4dt7U
تشكيل الفيحاء:
التشكيل | 4-4-2
مسلم آل فريج
هاني الصبياني - جيجي - سامي الخيبري - محمد البقعاوي
نيتو - عبد الرحمن البركة - أرسينيو مارتينيز - صامويل أوسو
كارلوس فيلانوفا - فانيما
📋| 🐆— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) August 29, 2020
قائمة الفهود في مباراة اليوم امام #النصر #الفيحاء #مع_الفيحاء pic.twitter.com/JQFGyBbJaa
الهدف الأول للفيحاء:
د7’ هدف للفيحاء! ⚽#اندرياتسيما يفتتح التسجيل#النصر 0 : 1 #الفيحاء#النصر_الفيحاء— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/YZVABfBb5O
الهدف الأول للنصر:
د10’ هدف للنصر! ⚽#حمدالله يسجل التعادل#النصر 1 : 1 #الفيحاء#النصر_الفيحاء— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/resSIxaniD