ريال مدريد وويسكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وويسكا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2020-2021، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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ريال مدريد 3 × 0 ويسكا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المزيد من الفرق

54- ثنائية بين هازارد وبنزيما ثم يرسل الفرنسي عرضية لفالفيردي الذي يستلم ويسدد بقوة لتسكن الشباك بنجاح

54- جوووووووووووول

52- تبديل أول لريال مدريد بخروج لوكاس فاسكيز ونزول فيرلاند ميندي

51- ميندي يستعد للنزول إلى أرض الملعب

50- عرضية من مافيو لكن تمر بعيدة عن الجميع وتصل إلى ضربة مرمى

49- هجوم من الجانب الأيمن لويسكا تنتهي بعرضية يخرجها الدفاع المدريدي إلى رمية تماس

47- أمامية بدون عنون من راموس تخرج إلى ضربة مرمى

45- صافرة بداية الشوط الثاني

47- يطلق الحكم صافرته ليعلن عن نهاية الشوط الأول

45- عرضية رائعة من لوكاس فاسكيز يستلمها بنزيما على الصدر ويسدد بقوة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك بنجاح

45- جوووووووووووووول

42- الريال لم يكتفى بالهدف ويستمر في الهجوم لمحاولة توسيع الفارق

40- تسديدة أكثر من رائعة من هازارد من مسافة بعيدة يسكنها الشباك بنجاح

40- جوووووووووووووووول

39- تراجع دفاعي كبير من ويسكا وضغط مستمر من ريال مدريد

36- عرضية من الجانب الأيمن لويسكا لكن يمسكها كورتوا بنجاح

35- عرضية رائعة من مودريتش يردها الدفاع لهازارد الذي سدد بقوة لكن تصطدم بالدفاع

33- عرضية من مارسيلو ورأسية من كاسميرو لكن ليست في اتجاه المرمى ويستخلصها الدفاع

29- عرضية من مودريتش لكن تصل سهلة للحارس

28- عرضية خطيرة من اونتينفوس من الجانب الأيسر ويستقبلها جوميز بتسديدة خطيرةلكن تمر خارج المرمى

26- تسديدة من حدود منطقة الجزاء من اونتينفوس لكن تصطدم بمارسيلو وتتحول إلى ركنية أولى لويسكا

25- عرضية رائعة من مارسيلو يستقبلها راموس برأسية قوية لكن الحارس فرنانديز يتصدى لها ببراعة

23- أمامية من كاسيميرو لكن بدون عنوان تصل سهلة للحارس فرنانديز

20- هدف أول لويسكا لكن افيسينتي كان متسلل

20- تسديدة قوية من فالفيردي لكن تمر خارج المرمى

19- تمريرات ومحاولة بناء هجمة من جانب الريال

17- عرضية مميزة من مارسيلو من الجانب الأيسر لكن الحارس يتدخل ويخرجها في الوقت المناسب

15- أمامية من مودريتش لهازارد داخل منطقة الجزاء يحاول وضعها من فوق الحارس لكن تخرج فوق المرمى

14- خطأ لصالح مدريد في منتصف الملعب

12- ركنية ثانية من الجانب الأيسر للريال تنفذ لكن تمر دون خطورة

11- خطأ لصالح ويسكا في منتصف الملعب

9- تسديدة من مسافة بعيدة من اونتينفوس لكن خارج المرمى

7- هجمة خطيرة لويسكا من الجانب الأيمن ويسدد المهاجم فيسنيتي من داخل منطقة الجزاء لكن خارج المرمى

4- أول ركنية في اللقاء لصالح ريال مدريد من الجانب الأيسر...يستخلصها دفاع هويسكا ويحاول بناء هجمة

3- عرضية من مودريتش من الجانب الأيمن لكن الدفاع يخرجها بنجاح

2- بداية هادئة للمباراة من جانب الفريقان

1- صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

نزول اللاعبون أرض الملعب واستعداد لصافرة البداية....

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زييدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبوكورتوا

لوكاس فاسكيز - سيرخيو راموس - ميليتاو - مارسيلو

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

أسينسيو - كريم بنزيما - هازارد





تشكيل ويسكا:

التشكيل | 4-3-3

فرنانديز

مافيو - بوليدو - سيوفاس - لوسينهو

جارسيا - موسكيرا - نواكالي

جوميز - فيسينتي - اونتينفوس

يستقبل ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره هويسكا، في مباراة ستجمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ورغم فوز الملكي في الكلاسيكو على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، لكنه تعادل بصعوبة في دوري الأبطال مع بوروسيا مونشنجلادباخ، ما يُزيد من أهمية الفوز على هويسكا لمصالحة الجماهير.

كتيبة زين الدين زيدان تحتل المركز الثاني على صعيد الليجا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد مع مباراة أقل، وسيحاول الميرينجي مواصلة الابتعاد عن البرسا واستمرار فارق الست نقاط بينهما.

هويسكا هو أحد الفرق الصاعدة هذا الموسم إلى الليجا، وعلى مدار سبع مباريات جمع خمس نقاط ويحتل المركز الثامن عشر، لكن عمومًا بعد هزيمة الريال من قادش سابقًا، فلن تكون المباراة سهلة بكل الأحوال.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وهويسكا المقام على ألفريدو دي ستيفانو، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2020-21.