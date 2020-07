ريال مدريد وليجانيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليجانيس ضد ريال مدريد في الجولة 38 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تقام على ملعب بوتاركي

ليجانيس 1 × 2 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

70' الحكم يشير إلى تسلل على أمادو في الأخير.

70' أمادو ينطلق للكرة ليتابعها لكن ميليتاو يعرقله، والحكم يوقف اللعب...

69' خطييييرة لليجانيس بتسديدة من ميسا من أمام منطقة الجزاء، يبعدها كورتوا من على يمينه.

65' براهيم دياز يتوغل بالكرة ويتلاعب بدفاعات ليجانيس لكنها تطول منه في الأخير.

61' دياز وكروس ويوفيتش يدخلون بدلاً من كاسيميرو وأسينسيو وبنيزما.

60' استحواذ لعناصر ليجانيس وريال مدريد متراجع.

58' بنزيما يمرر كرة تبحث عن أسينسيو لكن أقرب للحارس كوييار.

55' أسالي وميسا يدخلان بدلاً من ريسيو وتارين.

52' إيسكو مرر كرة رائعة لأسينسيو الذي دخل يمين منطقة الجزاء ثم أرس تسديدة أرضية عبرت للشباك.

52' الثاااااااااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق أسينسيو.

50' تمريرات بين عناصر ريال مدريد وتراجع لليجانيس.

48' أصبح ريل مدريد على اليمين وليجانيس على اليسار.

46' بداية الشوط الثاني...

أوسكار رودريجيز وميجيل جيريرو يدخلان بدلاً من رويبال وألفاريز.

راموس يخرج ويدخل بدلاً منه ناتشو.

48' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.

46' جوناثان أرسل عرضية من اليسار روضها خيل في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من بين قدمي أريولا.

46' التعاااااااااااااااااااااادل لليجانيس عن طريق خيل.

45' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

43' خطأ وإنذار على رويبال بعد تدخل على أسينسيو بشد القميص.

41' ميندي يهرب بالكرة على اليسار ثم يمررها لإيسكو الذي يرسل تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

41' تمريرات بين لاعبي ريال مدريد على حافة منطقة جزاء ليجانيس.

39' أسينسيو ينطلق في اليمين فينطلق خلفه ريسيو ويمسكه من القميص من الخلف، فيتحصل على بطاقة صفراء.

38' خطييييييييرة لليجانيس بتسديدة من تارين تخرج إلى ضربة مرمى.

38' ريسيو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار وتخرج للركنية.

36' تدخل من كاسيميرو على رويبال على حافة منطقة الجزاء على يسار القوس، وخطأ لليجانيس.

35' الحكم يشير باستئناف اللقاء.

33' الحكم يوقف اللعب للراحة وشرب المياه.

32' خطأ للريال من اليمين ينفذه أسينسيو بعرضية إلى عمق المنطقة يخرج لها كوييار ويمسكها.

30' اللقاء هاديء في هذه الأثناء، والريال دائمًا مسيطر.

26' ريال مدريد يحاصر ليجانيس في مناطقه بحثًا عن الثاني.

24' كرة أمامية من كوييار تبحث عن أمادو يخرج لها أريولا ويبعدها.

20' راموس يغير وجهة اللعب من اليسار لليمين حيث فاسكيز الذي حاول استلام الكرة لكنها خرجت إلى ضربة مرمى.

17' بنزيما يهرب في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

14' خطييييييييييييييرة لليجانيس بتوغل في يسار منطقة الجزاء عن طريق سيلفا الذي يرسل تسديدة أرضية يمسكها أريولا.

12' ريال مدريد مازال مستحوذ على المباراة، وليجانيس يحاول الخروج من مناطقه.

9' خطأ لريال مدريد نفذه إيسكو بعرضية حولها راموس برأسه إلى الشباك.

9' جوووووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق راموس.

7' ضغط قوي من ريال مدريد على ليجانيس المتراجع تمامًا.

6' تسديدة قويييية من فالفيردي يطير لها كوييار ويبعدها.

2' ريال مدريد على اليسار بالأخضر وليجانيس على اليمين بالأبيض والأزرق

1' بداية المباراة...

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

ألفونس أريولا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

إيسكو - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل ليجانيس

يبدأ المدرب خافيير أجيري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

إيفان كوييار

جوناثان سيلفا - ديميتريوس سيوفاس - رودريجو تارين - أوناي بوستينزا - روبيرتو روزاليس

بريان خيل - ريسيو - إبراهيم أمادو - أيتور رويبال

مانويل جاريدو ألفاريز

ضمن الريال الفوز بلقب النسخة الحالية من الليجا على إثر فوزه في المباراة الماضية على حساب فياريال بهدفين مقابل هدف، وخسارة منافسه برشلونة أمام أوساسونا بنفس النتيجة.

في المقابل سيدخل فريق ليجانيس المباراة منتعشًا بعد تمكنه من خطف فوز خارج ملعبه على حساب أتليتك بلباو بهدفين مقابل لا شيء.

يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوصيف برشلونة، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف سيلتا فيجو صاحب المركز السابع عشر.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الجولة 38 من الدوري الإسباني .