ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة 28 من الدوري الإسباني، وهي الثانية للنادي الملكي بعد العودة من فيروس كورونا..

ريال مدريد × فالنسيا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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11' سيسلين يتألق!! هازارد يُهدر الفرصة الأولى الخطيرة لريال مدريد بعد انفراده بالمرمى بعد تمريرة سحرية من بنزيما، لكن سيلسين يتألق ويصد تمريرة هازارد بقدمه.

10' كريم بنزيما يخترق منطقة الجزاء من الجبهة اليُسرى ويُمرر للقادم من الخلف توني كروس، لكن تسديدة الألماني جاءت ضعيفة وأمسك بها سيلسين بسهولة.

8' استحواذ للريال ومحاولات للارتداد من فالنسيا بلا جدوى، لوكا مودريتش كاد أن ينفرد بالمرمى لولا تدخل جويلامون وقطع الكرة على حدود منطقة الجزاء.

6' .عرضية باريخو تجد يد كورتوا الذي ارتطم بفالفيردي وكاد يتسبب في أزمة لولا تدخل الدفاع وإبعاد الكرة

5' ركلة حرة لفالنسيا قرب منطقة الجزاء وتحديدًا في الجبهة اليُمنى على تنفيذها داني باريخو.

4' التسديدة الأولى لريال مدريد عبر كاسيميرو ولكنها جاءت في نصف المرمى وأمسك بها سيلسين بسهولة

2' تبادل التمريرات بين لاعبي ريال مدريد وتراجع فالنسيا لمناطقه، الاستحواذ لا يزال سلبيًا بدون خطورة تذكر على المرمى.

1 انطلاق المباراة بأقدام مهاجمي فالنسيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو

دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا

الآن نزل الفريقان إلى أرض الملعب ويُجريان القرعة الافتتاحية..

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - داني كارفخال

توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيما - لوكا مودريتش

دكة البدلاء: ميليتاو - مارسيلو - براهيم دياز - جاريث بيل - دييجو ألتوبي - خاميس رودريجيز - فينسيوس جونيور - رودريجو - خافي هيرنانديز - - ألفونسو أريولا - ماركو أسينسيو



تشكيل فالنسيا:

التشكيل | 4-4-2

كاسبر سيلسين

خوسيه جايا - مانجالا - هوجو جويلامون - دانييل فاس

كارلوس سولير - داني باريخو - كوندوجبيا - فيران توريس

رودريجو مورينو - ماكسي جوميز

دكة البدلاء: تيري كوريا - جونزالو جيديش - مانو فاييخو - روبين سوبرينو - فرانسيس كوكلين - أليساندرو فلورينزي - دينيس تشيرشيف - مختار دياخابي - خاومي دومنيك - خاومي كوستا - لي كانج - كيفين جاميرو

المباراة مقامة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لخضوع سانتياجو برنابيو للإصلاحات، المباراة السابقة للميرينجي أمام إيبار أيضًا كانت على نفس الملعب وفاز بها أصحاب الأرض بأداء مميز.

فالنسيا الذي يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة ويسعى من خلال هذه المباراة إلى الاقتراب أكثر وأكثر من مراكز دوري أبطال أوروبا، ما سيجعله ندًا صعبًا للريال كما كان الحال دائمًا عبر التاريخ.

لا يزال ريال مدريد يطارد برشلونة على صدارة ترتيب الليجا، وأي تعثر أمام فالنسيا اليوم من شأنه أن يجعل الفارق 5 نقاط ويُصعِّب من مهمة النادي الملكي في إرجاع اللقب إلى سانتياجو برنابيو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، والثانية بعد العودة من توقف فيروس كورونا.