برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 إسبانيول

22' خطيييييييييييرة لميسي بتسديدة من الضربة الحرة تعبر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

22' تدخل قوي من كابريرا على جريزمان أمام منطقة الجزاء على يمين القوس، وخطأ لبرشلونة من مكان خطير.

20' إمباربا ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها سيميدو.

20' خطأ لإسبانيول من يسار الوسط بعد تدخل على ديداك فيلا.

18' عرضية من ميسي من اليسار تعبر من الجميع إلى الجهة الأخرى.

16' فيلا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لروكا الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصطدم ببيكيه.

14' ميسي ينفذ الركنية الثانية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها الدفاع.

14' ميسي ينفذ الركنية بعرضية إلى المرمى مباشرة يبعدها لوبيز.

14' سيميدو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يسار لوبيز.

13' كرة أمامية لإسبانيول يحاول دي توماس الوصول لها في صراع هوائي مع بيكيه، لكن الكرة تتحول للبرسا.

12' حصار برشلونة لإسبانيول يعود من جديد، وتراجه للابن العاق لإقليم كتالونيا.

10' خطيييييييييييييييرة لإسبانيول بكرة أمامية عالية من روكا لإمباربا الذي ينطلق في اليمين حتى يدخل منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية يبعدها شتيجن إلى ركنية من على يساره.

9' كرة خطييييييييرة لبرشلونة بتمريرة بين الدفاع من ميسي لسواريز الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية تعبر من لوبيز ويشتتها الدفاع، والحكم يشير في الأخير إلى تسلل على سواريز.

8' إسبانيول لا يريد الخسارة اليوم، فهي لا تعني إلا توديع الليجا.

7' مرتدة سريعة لإسبانيول بانطلاقة من لوزانو حتى يعبر الوسط، فيمرر الكرة لليسار بحثًا عن دي توماس، لكن راكيتيتش يشتت الكرة.

5' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، عناصر برشلونة يتناقلون الكرة وإسبانيول لا يملك سوى الانتظار.

3' حصار مبكر من برشلونة على إسبانيول المتراجع تمامًا.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وإسبانيول على اليمين بالأبيض والأزرق.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

