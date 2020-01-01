برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2019-2020، والذي يستضيفه استاد كامب نو

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برشلونة 0 × 0 إسبانيول

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22' خطيييييييييييرة لميسي بتسديدة من الضربة الحرة تعبر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

22' تدخل قوي من كابريرا على جريزمان أمام منطقة الجزاء على يمين القوس، وخطأ لبرشلونة من مكان خطير.

20' إمباربا ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها سيميدو.

20' خطأ لإسبانيول من يسار الوسط بعد تدخل على ديداك فيلا.

18' عرضية من ميسي من اليسار تعبر من الجميع إلى الجهة الأخرى.

16' فيلا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لروكا الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصطدم ببيكيه.

14' ميسي ينفذ الركنية الثانية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها الدفاع.

14' ميسي ينفذ الركنية بعرضية إلى المرمى مباشرة يبعدها لوبيز.

14' سيميدو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يسار لوبيز.

13' كرة أمامية لإسبانيول يحاول دي توماس الوصول لها في صراع هوائي مع بيكيه، لكن الكرة تتحول للبرسا.

12' حصار برشلونة لإسبانيول يعود من جديد، وتراجه للابن العاق لإقليم كتالونيا.

10' خطيييييييييييييييرة لإسبانيول بكرة أمامية عالية من روكا لإمباربا الذي ينطلق في اليمين حتى يدخل منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية يبعدها شتيجن إلى ركنية من على يساره.

9' كرة خطييييييييرة لبرشلونة بتمريرة بين الدفاع من ميسي لسواريز الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية تعبر من لوبيز ويشتتها الدفاع، والحكم يشير في الأخير إلى تسلل على سواريز.

8' إسبانيول لا يريد الخسارة اليوم، فهي لا تعني إلا توديع الليجا.

7' مرتدة سريعة لإسبانيول بانطلاقة من لوزانو حتى يعبر الوسط، فيمرر الكرة لليسار بحثًا عن دي توماس، لكن راكيتيتش يشتت الكرة.

5' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، عناصر برشلونة يتناقلون الكرة وإسبانيول لا يملك سوى الانتظار.

3' حصار مبكر من برشلونة على إسبانيول المتراجع تمامًا.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وإسبانيول على اليمين بالأبيض والأزرق.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: أنسو فاتي - خورخي كوينكا - داني مورير - ريكي بوتش - رونالد أراوخو - مارتين برايثوايت - إنياكي بينيا - نيتو - مونتشو - أرتور - أليكس كويادو.

تشكيل إسبانيول:

يبدأ المدرب فرانشيسكو روفيتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

دييجو لوبيز

ديداك فيلا - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - بيرناردو إسبينوزا - فيكتور جوميز

أدري إمباربا - مارك روكا - دافيد لوبيز - بول لوزانو

راؤول دي توماس

البدلاء: أدريا بيدروسا - فيكتور سانشيز - سيرجي داردير - ماتياس فارجاس - خافي لوبيز - وو لي - دانييل فياهيرموسا - أويير ألازابال - أوسكار ميليندو - نالدو - نيكولاس ميلاميد - فيكتور كابوزانو.

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يعيش البلوجرانا فترةً صعبة لا يحسد عليها، فبعد أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، عاد الفريق بوجهٍ شاحب وفقد العديد من النقاط، ليتنزال عن الصدارة لريال مدريد ليس فقط بفارق الأهداف، بل أيضًا بفارق 4 نقاطٍ كاملة.

بالتأكيد لا بديل لبرشلونة عن الفوز بديربي كتالونيا، لكن هذا الانتصار سيكلف إسبانيول الكثير، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب الليجا بعد أن جمع 24 نقطة فقط، وخسارة اللقاء من زملاء ميسي سيعني شيئًا واحدًا فقط، وهو الإعلان رسميًا أن الابن العاق لإقليم كتالونيا سيهبط إلى الدرجة الثانية، وسيكون ديربي الوداع للماجيكوس.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني.