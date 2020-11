برشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2020-21، والتي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد 1 × 0 برشلونة

46' بداية الشوط الثاني...

49' نهاية الشوط الأول من المباراة...

48' كرة أمامية لأتلتيكو مدريد وصلت لكاراسكو الذي وجد شتيجن في وجهه في يسار الوسط في خطأ لا يغتفر من الألماني الذي راوغه البلجيكي ببراعة ثم اقترب من المرمى وأرسل الكرة للشباك الخاوية.

48' جووووووووووووووووووووول لأتلتيكو مدريد عن طريق كاراسكو.

47' تمريرات بين لاعبي برشلونة وتراجع تام لأتلتيكو مدريد.

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

41' ميسي يهرب بالكرة في منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها أوبلاك ببراعة.

39' كرة أمامية تصل لكاراسكو الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع، ثم يشير الحكم إلى تسلل على البلجيكي.

33' تريبيير ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها لونجليه.

29' خطأ لبرشلونة من مكان جيد أمام منطقة جزاء أتلتيكو مدريد بعد تدخل من سافيتش على ميسي..

26' تدخل قوي من كاراسكو على روبيرتو، وخطأ وإنذار على البلجيكي.

21' ميسيييييييييي يضع روبيرتو في منطقة الجزاء، فيرسل الإسباني عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

19' تمريرات بين عناصر برشلونة أمام منطقة جزاء أتلتيكو مدريد المتراجع تمامًا.

15' ركنية لبرشلونة من اليمين ينفذه ميسي بعرضية يبعدها دفاع أتلتيكو مدريد..

Marcos Llorente goes close to opening the scoring against 😓pic.twitter.com/S87blp0r9W — Goal (@goal) November 21, 2020

11' تسديدة راااااااااااائعة من يورينتي من يمين منطقة الجزاء بعد تمريرة من كوريا، لكن العارضة تعترض الكرة.

9' بطاقة صفراء أولى في اللقاء يتحصل عليها كوكي بعد تدخل منه على ديمبيلي لمنع مرتدة لبرشلونة.

3' ديمبيلي يمر من هيرموسو في اليمين ثم يرسل عرضية ارضية يقابلها جريزمان بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

We're here at the Wanda Metropolitano for #AtletiBarça! 👋 pic.twitter.com/yc2CxYGxZB — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 21, 2020

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش

بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

أنطوان جريزمان

البدلاء: سيرجينيو ديست - كارليس ألينيا - مارتين برايثوايت - ريكي بوتش - نيتو - فيليبي كوتينيو - فرانشيسكو ترينكاو - جونيور فيربو - أوسكار جارسيا - أرناو أورينيا.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

يبدأ المدرب دييجو سيميوني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

يانيك كاراسكو - ساؤول - كوكي - ماركوس يورينتي

جواو فليكس - أنخيل كوريا

البدلاء: إيفو جرابيتش - جيفري كوندوبيا - توماس ليمار - رينان لودي - إيفان شابونيتش - فيليبي - دييجو كوستا - فيتولو - سيرخيو كامييو - ريكارد سيندرا - توني مويا.

لا يقدم الفريق الكتالوني موسم جيد على الإطلاق حتى الآن في الليجا، على الرغم من فوزه الكبير على ريال بيتيس في الجولة الأخير 5-2، فحتى الآن جمع الفريق 11 نقطة من 7 مباريات، تعادل في اثنتين وفاز في 3، ويحتل البلاوجرانا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني وله مباراتين مؤجلتين.

لم يخسر نادي أتلتيكو مدريد أي مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الليجا ضد نادي قادش الصاعد حديثًا وفاز عليه بنتيجة كبيرة، ويحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد صاحب المركز الأول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر المقدم من موقع جول لمباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني..