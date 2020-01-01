بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة بايرن ميونخ ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب أليانز آرينا

بايرن ميونخ 2 × 0 أتلتيكو مدريد

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46- صافرة نهاية الشوط الأول

45- بطاقة صفراء لهيكتور هيريرا

45- ليفاندوفسكي يهدر الهدف الثالث....عرضية رائعة من مولر لكن رأسية ليفا تمر بجوار القائم

44- بطاقة صفراء لكوكي

43- بطاقة صفراء لرينان لودي

41- عرضية رائعة من كومان تصل لجوريتزيكا الذي استلم وسدد بقود لتسكن الشباك

41- جووووووووول

40- تسديدة من هيرنانديز لكن بعيدة عن المرمى

38- عرضية من لودي من الجانب الأيسر لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

36- عرضية رائعة من يورينتي من الجانب الأيمن لكن نوير يخرج في الوقت المناسب ويمسك الكرة بنجاح

35- تمريرة خاطئة من سافيتش وتتحول إلى تماس

32- ضغط مستمر من بايرن ميونخ ويبدو أنه لن يكتفي بهدف واحد

28- أمامية رائعة من كيمتش لكومان الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد بسهولة وسجل الهدف الأول

28- جووووووووووووول

27- تسديدة من سواريز تمر بجوار القائم بسنتيمترات

25- تسديدة قوية من مسافة بعيدة من هيرنانديز لكن تمر بعيد عن المرمى

23- تسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام كاراسكو لكن نوير يتصدى لها بنجاح

22- أمامية من هيرنانديز لكن تمر من الجميع وتصل لأوبلاك

20- بطاقة صفراء لتوماس مولر بعد تدخل على تريبيير

18- بينية رائعة من كومان لتوليسو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن أوبلاك يتصدى لها ببراعة وتتحول إلى ركنية

14- ركنية أولى لصالح البايرن من الجانب الأيمن....تنفذ والعارضة تنقذ أوبلاك من تلقي الهدف الأول

12- أمامية من سواريز لكن غير دقيقة ويستخلصها الدفاع بنجاح

10- عرضية من بافارد من الجانب الأيمن لكن دفاع أتلتيكو يخرجها بنجاح

7- عرضية رائعة من مولر من الجانب الأيسر وتسديدة قوية من ليفا لكن تمر خارج المرمى

5- بطاقة صفراء لدافيد ألابا بعد تدخل على سواريز

3- عرضية من الجانب الأيسر لأتلتيكو مدريد ولو لمسها فقط سواريز كانت ستكون الهدف الأول لأتلتيكو

2- ركنية من الجانب الأيمن لأتلتيكو مدريد.... يخرجها الدفاع وتتحول لركنية مرة أخرى

1- صافرة بداية المباراة



تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

بنيامين بافارد - نيكلاس صولي - لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا

جوشوا كيمتش - ليون جوريتزكا

توماس مولر - كورينتين توليسو - كينجسلي كومان

روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 4-4-2

يان أوبلاك

كيران تريبيير - ستيفان سافيتش - فيليبي - رينان لودي

ماركوس يورينتي - هيكتور هيريرا - كوكي - يانيك فيريرا كاراسكو

لويس سواريز - جواو فيليكس

لأول مرة في بطولة قارية.

لكن الخصم الإسباني اليوم بقيادة العنيد دييجو سيميوني الذي لا يخسر بسهولة خاصة في اللقاءات الكبرة، وأيضًا بعد تدعيم الفريق بصفقات أبرزها سواريز الذي سيشارك مع الفريق

بالطبع لقاء قوي ومن أقوي لقائات الجولة بين العملاق البافاري حامل اللقب الذي يخوض اللقاء بعد فوز عريض على أرمينيا بيليفيلد بنيتجة 4/1، بالطيع من أكثر الفرق رعبًا في أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب أليانز آرينا.