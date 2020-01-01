الزمالك وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر أن تُقام على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز 0 × 1 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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40' جوووووووووووووووووووووووووول.. مصطفى محمد يحرز الهدف الأول بعد عرضية من أوناجم تصدى لها المهدي سليمان فارتدت أمام مصطفى ووضعها في الشباك

36' تسديدة رائعة من فرجاني ساسي من ركلة حرة ولكن المهدي سليمان يتألق ويتصدى لها.

30' استراحة لالتقاط الأنفاس

28' أوناجم يقطع كرة من منتصف ملعب بيراميدز ويركض في اتجاه مرتدة سريعة ولكن بدلًا من أن يرفع الكرة عرضية لأحد الزملاء يحولها للمرمى وتأتي فوقه.

23' بيراميدز الأكثر استحواذًا في الفترة الحالية ولكن من دون خطورة على مرمى أبو جبل.

17' ظهور جديد من إيريك تراوري وهذه المرة من عرضية من محمد فاروق له داخل منطقة الجزاء ولكن رأسيته كانت خارج المرمى.

11' رد سريع من مصطفى محمد بتسديدة قوية أرضية ولكن أتت خارج المرمى.

10' إيريك تراوري يهدر هدفًا محققًا بعد انفراد من خطأ فادح من محمود الونش لكنه سدد تسديدة أرضية ضعيفة جدًا تصدى لها محمد أبو جبل.

6' الرد الأول من بيراميدز في مرتدة خطيرة ولكن تسديدة إبراهيم عادل ارتطمت بإيريك تراوري وهي في طريقها إلى المرمى.

5' فرصة جديدة خطيرة للغاية للزمالك بعد تمريرة مميزة من بنشرقي إلى مصطفى محمد ثم عرضية رائعة لأوباما الذي فشل في تحويلها للمرمى بغرابة شديدة.

2' مصطفى محمد يهدر فرصة الهدف الأول بعد انفراد وتسديدة من فوق المهدي سليمان لكن علي جبر يلحق بها قبل الدخول إلى المرمى.

بداية المباراة! قمة من قمم الكرة المصرية، فمن يفوز ويظفر بالمركز الثاني؟

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - أحمد عيد

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - محمد أوناجم

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/cnsqtx5Vjb — SC (@ZSCOfficial) September 3, 2020

تشكيل بيراميدز:

التشكيل | 4-3-3

المهدي سليمان

محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

إبراهيم عادل - محمود حمادة - عمر جابر

محمد فاروق - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

على الجانب الآخر، انتصر بيراميدز في آخر مبارياته على الإنتاج الحربي بثلاثيةٍ نظيفة، ولم يخسر الفريق في أي مباراة منذ عودة الدوري المصري من التوقف بسبب فيروس كورونا، والذي امتد من مارس إلى أغسطس.

كانت آخر مباريات الزمالك في الدوري ضد إنبي، وحقق فيها انتصار صعب بهدفٍ نظيف، وهذا الفوز هو الأول للأبيض منذ الفوز بالقمة على المارد الأحمر.

ستكون هذه المباراة مواجهة مباشرة على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، فنادي بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في التغطية المباشرة والكتابية لمباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.