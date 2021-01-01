الزمالك والبنك الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي تقام في ستاد القاهرة

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الزمالك 4 × 1 البنك الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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100' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء.

99' زيزو نفذ ركلة الجزاء على يمين الزنفلي الذي طار للكرة، لكنها سبقته ومرت للمرمى.

99' الراااااااااااااااااااااابع للمالك عن طريق زيزو.

98' الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك..

96' كرة أمامية للزمالك تصل لزيزو الذي ينفرد بالمرمى، فيخرج له الزنفلي ويعرقله، والحكم يطلق الصافرة وينتظر قرار غرفة الفيديو.

91' تصوييييييبة من إسلام جابر من أمام منطقة الجزاء تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

90' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

85' ضغط قوي من الزمالك، وتراجع تام للبنك الأهلي.

80' مروان حمدي يدخل بدلاً من طارق حامد.

78' الحكم يعود للفيديو ويعود ويرفع البطاقة الحمراء في وجه بسيوني.

76' بسيوني يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي منه على طارق حامد.

75' إسلام جابر يدخل بدلاً من بنشرقي.

68' جوووووووووووووووووول للبنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح الذي سدد ركلة الجزاء على يسار أبوجبل الذي طار للجهة الأخرى.

67' ركلة جزاااااااااااااء للزمالك بعد تدخل من سيف الدين الجزيري على أحمد ياسين، والجزيري يحصل على إنذار.

62' عرضية من اليمين عن طريق المثلوثي يقابلها بنشرقي بتسديدة تمر من على يسار القائم الأيسر إلى ضربة مرمى.

59' أحداد يخرج بداعي الإصابة ويدخل بدلاً منه سيف الدين الجزيري.

55' أحمد ياسر يدخل بدلاً من كريم بامبو، وإستريلا يدخل بدلاً من معروف يوسف.

55' اشتباك بين شيكابالا وأحمد ياسر الذي يتحصل على بطاقة صفراء.

54' عرضية من اليسار عن طريق بسيوني يقابلها بامبو بتسديدة تمر بمحازاة القائم الأيسر.

53' خطيييييييييييييرة للزمالك بعرضية من اليمين عن طريق زيزو يقابلها بنشرقي بتسديدة تمر من على حافة القائم الأيسر.

51' تسديدة من فرجاني من أمام منطقة الجزاء تصل سهلة ليد الزنفلي.

48' الحكم يعود للفيديو ويتراجع عن قراره في ركلة الجزاء والإنذار.

46' أوباما تقدم بالكرة ثم أرسل تسديدة اصطدمت بيد عاصم صلاح، فاحتسب الحكم ركلة جزاء وإنذار على لاعب البنك الأهلي.

46' ركلة جزااااااااااء للزمالك...

46' بداية الشوط الثاني..

47' نهاية الشوط الأول من المباراة...

43' أوباما مرر كرة لبنشرقي الذي أرسل عرضية أرضية من يسار المنطقة قابلها أحداد بتسديدة مرت للشباك.

43' الثاااااااااااااااالث للزمالك عن طريق حميد أحداد..

38' خطييييييييرة للزمالك بعرضية من ركنية من اليسار عن طريق بنشرقي، يخرج لها الزنفلي ويلمس الكرة فتصل لأحداد الذي يمرر كرة من يمين منطقة الجزاء إلى وسطها لزيزو فيقابلها بتسديدة تصطدم بالدفاع.

36' تصوييييييييييبة من زيزو من أمام منطقة الجزاء يطير لها الزنفلي ويبعد الكرة من على يساره.

33' كريم بامبو يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على فرجاني ساسي.

31' المثلوثي يرسل عرضية من اليمين يخرج لها الزنفلي ويمسكها، لكن الكرة تسقط من يده وتتجه لأحداد، فينقض عليها الزنفلي ويمسكها.

30' عرضية من اليمين عن طريق أسامة إبراهيم تمر سهلة على دفاعات الزمالك كالعادة.

24' فادي فريد يهرب بالكرة في منطقة جزاء الزمالك، ثم يرسل تسديدة تجد يد أبو جبل.

20' بنشرقي ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لأحداد الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

18' عرضية من اليسار عن طريق عبد الله جمعه، قابلها أحداد برأسية مرت للمرمى من على يمين الزنفلي.

18' الثاااااااااااااااااني للزمالك عن طريق حميد أحداد.

17' عرضية من اليمين عن طريق أسامة إبراهيم يبعدها الدفاع للركنية.

15' عبد الله جمعة يخترق يسار منطقة جزاء البنك الأهلي ثم يرسل عرضية تصطدم بالدفاع وتصل لساسي الذي يرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

12' ركنية من اليسار للزمالك ينفذها زيزو بعرضية تمر من الونش ثم يخرج لها الزنفلي ويمسك الكرة.

8' أوباما يتحصل على بطاقة صفراء بعد احتفاله بخلع القميص.

7' تدرج رائع من الزمالك بدأ من أبوجبل في مرتدة سريعة، حتى وصلت الكرة لأحداد الذي أرسل عرضية أرضية من اليمين تركها زيزو لأوباما الذي أرسل تسديدة من يسار المنطقة سكنت الشباك.

7' جووووووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق أوباما.

7' بسيوني يرسل عرضية من اليمين تجد يد أبو جبل.

6' ضغط قوي من الزمالك لكن دون خطورة، والبنك الأهلي يتراجع انتظارًا للمرتدات.

3' فرجاني يرسل كرة أمامية تصل لأحداد الذي يراوغ في يمين منطقة الجزاء قرب الخط، ثم يرسل تسديدة يعترضها الزنفلي ببراعة.

1' بداية المباراة...

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمود عبد العزيز - أحمد أشرف روقا - شيكابالا - إسلام جابر - سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حسام أشرف.

تشكيل البنك الأهلي

يبدأ المدرب خالد جلال بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

محمود الزنفلي

عاصم صلاح - محمد مجدي - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

محمد بسيوني - معروف يوسف - حسام الصانع - كريم بامبو

محمد مثناني - فادي فريد

البدلاء: محمد كوفي - محمود قاعود - أحمد ياسر - بهاء مجدي - أحمد السعدني - محمد مصطفى - موسى دياوارا - إستريلا - محمد حامد.

على الجانب الآخر، البنك الأهلي يسعى لإيقاف سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض تساعده في سباق الهروب من مناطق الهبوط.

الزمالك يدخل اللقاء، بعد فوز ثمين على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليواصل تربعه على القمة في ظل سباقه مع الأهلي.

أهلًا بكم في البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز2020-2021 بستاد القاهرة الدولي.